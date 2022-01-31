The Times: Великобритания готовит новые санкции против российских компаний и физлиц

Правительство Великобритании 31 января собирается представить новый пакет санкций против России. Они, в частности, могут затронуть активы российских энергетических компаний.



Как сообщает The Times со ссылкой на источники в кабмине страны, запреты коснутся физических и юридических лиц, имеющих «стратегическое значение» для российских властей. Они предполагают заморозку активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство.



«В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине. Мы собираемся расширить перечень, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла подпасть под действие санкций», — заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News (цитата по ТАСС).

