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The Times: Великобритания готовит новые санкции против российских компаний и физлиц

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Правительство Великобритании 31 января собирается представить новый пакет санкций против России. Они, в частности, могут затронуть активы российских энергетических компаний.

Как сообщает The Times со ссылкой на источники в кабмине страны, запреты коснутся физических и юридических лиц, имеющих «стратегическое значение» для российских властей. Они предполагают заморозку активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство.

«В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине. Мы собираемся расширить перечень, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла подпасть под действие санкций», — заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News (цитата по ТАСС).

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Комментарии (10)

Эд Хэммет
Великобритания - правовое государство. Там есть настоящий суд, реально действует Закон. Там нельзя взять и оттяпать имущество какого-нибудь миллиардера просто потому, что кому то показалось, что оно плохо лежит. Значит, для того что бы перейти от слов к делу, англичанам надо принять новые законы, обоснованно объявляющие кремлёвский режим преступным. Тогда ряд российских олигархов через судебную процедуру могут быть признаны пособниками преступного режима. И только после такого судебного решения их имущество в Великобритании может быть арестовано. В общем это дело очень не быстрое. Вообще, если работает настоящий суд, то его процедуры это дело весьма неторопливое.
angel of death
давно пора =)
ждём с нетерпежом =)

авось всех детей чиновников депортируют на Родину - было бы классно =)
пусть любят берёзки =Р
Dazdraperma
Это нормально. Точно также, как будет нормально после введения "зеркальных" санкций по отношению к британским компаниям, имеющим активы в РФ, недоуменно воскликнуть: "А нас-то за шо??? Не имеете права! Это дискриминация и незаконное посягательство на свободный независимый бизнес"
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