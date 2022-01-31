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Исследование: доля умных счетчиков в РФ достигнет 40% уже в ближайшие два года

Более 40 млн устройств в России обмениваются информацией друг с другом без вмешательства человека. Из них 22,8 млн работают в сетях мобильных операторов. Такую статистику представили билайн бизнес и компания ONSIDE, проведя совместное исследование. Данные на конец 2020 года впечатляют, но эксперты уверены: это далеко не предел.

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Фото: stock.adobe.com
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Технология взаимодействия «от машины к машине» (Machine-to-Machine, M2M) — бесспорно, перспективная. Платежные терминалы сами «сигналят» в банк о том, что у них закончились бумажные чеки. GPS-маячки помогают отслеживать транспорт и выстроить оптимальный маршрут для водителя. Умные камеры распознают лица сотрудников и сами открывают турникеты перед ними. Это лишь несколько примеров того, как искусственный интеллект облегчает работу человека и работает на экономику и безопасность.

Агентство ONSIDE и билайн бизнес решили выяснить, в каких отраслях российской экономики чаще всего используются решения M2M/IoT (IoT — Internet of Things, Интернет вещей). На конец 2020 года лидерами стали транспорт и ритейл. В ЖКХ доля подключений интеллектуальной системы учета ресурсов составляла всего 14–15% — это намного ниже, чем у названных ранее сфер. Но, по мнению аналитиков, в ближайшие несколько лет в нашей стране будут массово устанавливать умные счетчики электроэнергии, газа, воды и тепла. К 2024 году доля таких подключений увеличится до 37–40% в общей структуре. Жилищно-коммунальное хозяйство выйдет в лидеры роста рынка «от машины к машине».

Пример использования умных счетчиков в ЖКХ показали билайн бизнес и ООО «Микроника». Вместе они автоматизировали инфраструктуру отеля Radisson Hotel: в сдаваемых в аренду помещениях отеля установлены 100 приборов учета электроэнергии, горячей и холодной воды. Устройства снабжены автономными блоками телеметрии собственного производства.

Следить за расходом ресурсов и получать уведомления пользователи могут через «Личный кабинет». Там указаны все зарегистрированные устройства телеметрии, выложена аналитика потребления, есть модуль удаленного управления и перепрограммирования.

По оценкам ONSIDE, к началу 2021 года объем сегмента услуг передачи данных на российском рынке машинного взаимодействия составил 13,4 млрд рублей — на долю мобильных операторов пришлось около 70%. Быстрее всего росли направления программного обеспечения, интеграции и предоставления услуг.

Новости телекома

Фото: stock.adobe.com

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