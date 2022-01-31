Исследование: доля умных счетчиков в РФ достигнет 40% уже в ближайшие два года

Технология взаимодействия «от машины к машине» (Machine-to-Machine, M2M) — бесспорно, перспективная. Платежные терминалы сами «сигналят» в банк о том, что у них закончились бумажные чеки. GPS-маячки помогают отслеживать транспорт и выстроить оптимальный маршрут для водителя. Умные камеры распознают лица сотрудников и сами открывают турникеты перед ними. Это лишь несколько примеров того, как искусственный интеллект облегчает работу человека и работает на экономику и безопасность.



Агентство ONSIDE и билайн бизнес решили выяснить, в каких отраслях российской экономики чаще всего используются решения M2M/IoT (IoT — Internet of Things, Интернет вещей). На конец 2020 года лидерами стали транспорт и ритейл. В ЖКХ доля подключений интеллектуальной системы учета ресурсов составляла всего 14–15% — это намного ниже, чем у названных ранее сфер. Но, по мнению аналитиков, в ближайшие несколько лет в нашей стране будут массово устанавливать умные счетчики электроэнергии, газа, воды и тепла. К 2024 году доля таких подключений увеличится до 37–40% в общей структуре. Жилищно-коммунальное хозяйство выйдет в лидеры роста рынка «от машины к машине».