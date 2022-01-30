FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -5
77.82р86.64р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Игрока «Манчестер Юнайтед» арестовали по подозрению в изнасиловании и избиении девушки

2
Печать

В Англии арестовали нападающего «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда по подозрению в изнасиловании и избиении бывшей девушки. Об этом 30 января сообщает газета Daily Mail.

Поводом стала публикация экс-возлюбленной футболиста в Instagram. Девушка с окровавленным лицом обвинила Гринвуда в побоях, а позже выложила аудиозапись, на которой спортсмен якобы принуждает ее к сексу.

В полиции заявили, что Гринвуд останется под стражей для допроса. В «МЮ» сообщили, что пока отстранили 20-летнего игрока от тренировок.

В сентябре 2020 года Мейсон Гринвуд лишился места в сборной Англии. Игрок решил отпраздновать победу вместе с товарищем по национальной команде Филом Фоденом, футболисты вызвали в отель девушек и нарушили этим карантинные правила.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Alkaline
Невиновен!
я не шучу
Денеб
Брат по разуму для наших Мамаева и Кокорина....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний