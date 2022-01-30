Игрока «Манчестер Юнайтед» арестовали по подозрению в изнасиловании и избиении девушки

В Англии арестовали нападающего «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда по подозрению в изнасиловании и избиении бывшей девушки. Об этом 30 января сообщает газета Daily Mail.



Поводом стала публикация экс-возлюбленной футболиста в Instagram. Девушка с окровавленным лицом обвинила Гринвуда в побоях, а позже выложила аудиозапись, на которой спортсмен якобы принуждает ее к сексу.



В полиции заявили, что Гринвуд останется под стражей для допроса. В «МЮ» сообщили, что пока отстранили 20-летнего игрока от тренировок.

