Игрока «Манчестер Юнайтед» арестовали по подозрению в изнасиловании и избиении девушки

В Англии арестовали нападающего «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда по подозрению в изнасиловании и избиении бывшей девушки. Об этом 30 января сообщает газета Daily Mail.
Поводом стала публикация экс-возлюбленной футболиста в Instagram. Девушка с окровавленным лицом обвинила Гринвуда в побоях, а позже выложила аудиозапись, на которой спортсмен якобы принуждает ее к сексу.
В полиции заявили, что Гринвуд останется под стражей для допроса. В «МЮ» сообщили, что пока отстранили 20-летнего игрока от тренировок.
В сентябре 2020 года Мейсон Гринвуд лишился места в сборной Англии. Игрок решил отпраздновать победу вместе с товарищем по национальной команде Филом Фоденом, футболисты вызвали в отель девушек и нарушили этим карантинные правила.