Мэр написал заявление на россиянина, который раскритиковал городскую елку и горку

Житель Красноярска может стать фигурантом уголовного дела после критики администрации Уяра. Об этом 30 января сообщает NGS24.RU со ссылкой на источник.
По данным издания, мужчина приехал в Уяр, чтобы его сын повидался с бабушкой, увиденное в городе ему не понравилось.
«В прошлом году мы приезжали и видели прекрасную горку. И... о боги! Как мы были поражены тому, что мы там увидели: елка стоит на ржавой трубе, дети катались не на горке, а на сугробе. На площади были навалены кучи снега, на которых бесконтрольно катались дети. Травмоопасность здесь явно выше, чем это была бы обычная ледяная горка. Я возмутился, написал пост во «ВКонтакте»», — рассказал он.
Позже красноярец опубликовал еще одну запись, где предложил жителям Уяра «поинтересоваться у администрации, на какие средства это было сделано». Мужчина считает, что это и стало поводом для заявления мэра Валерия Прищепко в полицию.
В администрации объяснили, что дело не в критике, а обвинениях во взяточничестве.
«Глупо было бы написать заявление из-за критики. К критике мы привыкли. Но то, что некоторые люди считают, что сплошь и рядом взяточничество, — это неправильно и не должно пропагандироваться. Если у кого-то есть обоснование своим догадкам и додумкам, то пусть разбираются органы. Писать на всеобщее обозрение такие заявления, не имеющие никакого подтверждения, считаю неправильным. Оценку действиям гражданина пусть дадут правоохранительные органы», — заявил изданию «Подъем» заместитель мэра Артём Швец.
По данным канала ТВК, Прищепко считает, что красноярец «оклеветал администрацию и необоснованно обвинил в растрате бюджетных средств».