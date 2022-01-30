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Мэр написал заявление на россиянина, который раскритиковал городскую елку и горку

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Житель Красноярска может стать фигурантом уголовного дела после критики администрации Уяра. Об этом 30 января сообщает NGS24.RU со ссылкой на источник.

По данным издания, мужчина приехал в Уяр, чтобы его сын повидался с бабушкой, увиденное в городе ему не понравилось.

«В прошлом году мы приезжали и видели прекрасную горку. И... о боги! Как мы были поражены тому, что мы там увидели: елка стоит на ржавой трубе, дети катались не на горке, а на сугробе. На площади были навалены кучи снега, на которых бесконтрольно катались дети. Травмоопасность здесь явно выше, чем это была бы обычная ледяная горка. Я возмутился, написал пост во «ВКонтакте»», — рассказал он.

Фото: Алексей Крашенинников / ВКонтакте
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Позже красноярец опубликовал еще одну запись, где предложил жителям Уяра «поинтересоваться у администрации, на какие средства это было сделано». Мужчина считает, что это и стало поводом для заявления мэра Валерия Прищепко в полицию.

В администрации объяснили, что дело не в критике, а обвинениях во взяточничестве.

«Глупо было бы написать заявление из-за критики. К критике мы привыкли. Но то, что некоторые люди считают, что сплошь и рядом взяточничество, — это неправильно и не должно пропагандироваться. Если у кого-то есть обоснование своим догадкам и додумкам, то пусть разбираются органы. Писать на всеобщее обозрение такие заявления, не имеющие никакого подтверждения, считаю неправильным. Оценку действиям гражданина пусть дадут правоохранительные органы», — заявил изданию «Подъем» заместитель мэра Артём Швец.

По данным канала ТВК, Прищепко считает, что красноярец «оклеветал администрацию и необоснованно обвинил в растрате бюджетных средств».

Фото: Алексей Крашенинников / ВКонтакте

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Комментарии (13)

VKuser4636990
Как зашивали рты "белыми нитками". Сейчас узаконят смертную казнь, и вack in 37
tochilshik
обидели мышку,написали в норку.
267011328
события в оттаве канада осветите пожалуйста
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