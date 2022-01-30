Мэр написал заявление на россиянина, который раскритиковал городскую елку и горку

Житель Красноярска может стать фигурантом уголовного дела после критики администрации Уяра. Об этом 30 января сообщает NGS24.RU со ссылкой на источник.



По данным издания, мужчина приехал в Уяр, чтобы его сын повидался с бабушкой, увиденное в городе ему не понравилось.



«В прошлом году мы приезжали и видели прекрасную горку. И... о боги! Как мы были поражены тому, что мы там увидели: елка стоит на ржавой трубе, дети катались не на горке, а на сугробе. На площади были навалены кучи снега, на которых бесконтрольно катались дети. Травмоопасность здесь явно выше, чем это была бы обычная ледяная горка. Я возмутился, написал пост во «ВКонтакте»», — рассказал он.

