Власти Подмосковья назвали причину взрыва дома в Серпухове

Причиной взрыва в частном доме в Серпухове, предварительно, стал газовый баллон. Об этом со ссылкой на министерство энергетики Московской области 30 января сообщает «Интерфакс».



«По предварительным данным работы Следственного комитета, в помещении, где проводился ремонт, находился газовый баллон, который спровоцировал хлопок», — говорится в сообщении ведомства.



По уточненным данным, в результате ЧП в больницу попали трое пострадавших, двое из них, впрочем, от госпитализации позже отказались. Владелец помещения, где произошел взрыв газа, находится на лечении с ожогами средней степени тяжести.

