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Власти Подмосковья назвали причину взрыва дома в Серпухове

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Причиной взрыва в частном доме в Серпухове, предварительно, стал газовый баллон. Об этом со ссылкой на министерство энергетики Московской области 30 января сообщает «Интерфакс».

«По предварительным данным работы Следственного комитета, в помещении, где проводился ремонт, находился газовый баллон, который спровоцировал хлопок», — говорится в сообщении ведомства.

По уточненным данным, в результате ЧП в больницу попали трое пострадавших, двое из них, впрочем, от госпитализации позже отказались. Владелец помещения, где произошел взрыв газа, находится на лечении с ожогами средней степени тяжести.

В пресс-службе министерства агентству рассказали, что всего в доме проживало три семьи, восемь человек.

«Фонтанка» писала, что взрыв в жилом доме в Серпухове прогремел утром 30 января. Здание оказалось наполовину уничтожено.

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Комментарии (19)

Денеб
А у нас всегда ...... вот так! Северный поток европейцам построили, "вечные огни" жгём нещадно круглые сутки, а своим же гражданам газу не провести!
ДуремарСПб.
Джельсомино в стране лжецов.
274071150
Хлопок одной ладонью
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