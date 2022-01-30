Ученый расскажет о еде с точки зрения этнографии

Очень неожиданный взгляд на этнографию еды предлагают сделать в лектории «Архэ»: как зерновые, ягоды, овощи, фрукты проходят несколько этапов «инициации», чтобы стать частью нас. Слушаем лекцию «Человек есть то, что он ест? — об антропологии пищи» 14 февраля. 12+

«Не будь стара, а будь молода! Не будь мала, а будь велика!» — такую обрядовую песню пели в XIX веке в Замоскворечье. Можно подумать, что о даме какой-нибудь. На самом деле о капусте — когда ее сажали, то песней убеждали быть «не голенастой, а пузастой», «не пустой, а тугой». Или другая песня. «У нас сегодня война была. Эй, эй, эй, война была! Мы сегодня воевали. Эй, эй, эй, воевали!» Это не про войну, а про жатву. В народных загадках, песнях, хороводах, быличках продукты претерпевают этакий цикл перерождения. «Все эти трансформации еды на пути ко рту человека и далее могут быть описаны как испытания и страдания ради достижения заветной цели — человеческого тела», — рассуждают устроители.

Заведующий отделом этнографии русского народа Российского этнографического музея Дмитрий Баранов предлагает «пищецентричный» подход: уже не человек добывает и потребляет пищу, а еда, попадая внутрь человека, становится его телом и продолжает свой путь, но уже в «составе» человека.



Слушаем лекцию 14 февраля в центре «Архэ Санкт-Петербург» (наб. Фонтанки, д. 15, здание РХГА) или онлайн. Подробности в группе лектория во «ВКонтакте». Начало в 19:30.



Александра Шеромова

