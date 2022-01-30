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В Петербурге за сутки выпало почти 10 см снега, комблаг отчитался о первых итогах уборки

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Больше двух тысяч человек убирают Петербург после очередной порции снега. За ночь в некоторых местах насыпало больше 9 см.

Чуть больше тысячи единиц техники и примерно столько же дворников вручную убирают город после ночного снегопада, который принес циклон по имени «Надя». Как сообщили «Фонтанке» в комитете по благоустройству, благодаря их усилиям за сутки с улиц увезли 40 тысяч кубометров снежных масс.

Согласно данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в городе выпало до 9,2 см снега.

Новую снежную порцию обещают синоптики и 31 января.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

lsa377
По первым итогам уборки половина города как не была убрана со вчерашнего дня, так и осталась пока что.
Yksy
Справедливости ради, не везет Беглову с этим снегом адски.
Плюс еще и ковид именно при нем.
Otkating
"... более 1000 единч техники..."

Кадровик и замполит пишут представления к наградам.
Кадровик говорит:
- Товарищ полковник, пишу: "Вы лично уничтожили в бою двести боевиков".
Замполит затянувшись и устремив глаза в потолок:
- Пиши - пятьсот, нечего их жалеть.
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