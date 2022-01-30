В Петербурге за сутки выпало почти 10 см снега, комблаг отчитался о первых итогах уборки

Больше двух тысяч человек убирают Петербург после очередной порции снега. За ночь в некоторых местах насыпало больше 9 см.

Чуть больше тысячи единиц техники и примерно столько же дворников вручную убирают город после ночного снегопада, который принес циклон по имени «Надя». Как сообщили «Фонтанке» в комитете по благоустройству, благодаря их усилиям за сутки с улиц увезли 40 тысяч кубометров снежных масс.

Согласно данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в городе выпало до 9,2 см снега.