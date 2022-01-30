Обещание судного дня отправило полицию пересчитывать торговые центры Петербурга

700 человек вывели из торговых центров в Петербурге на время проверки письма о заминировании. Полицейским пришлось пересчитать все ТЦ города.



Письмо с обещанием судного дня и взрывов во всех торговых центрах города поступило на почту регионального управления ФСБ около половины второго дня накануне, стало известно «Фонтанке» 30 января.

Сотрудники полиции обошли 117 зданий, где вместе со специально обученными собаками проверили помещения. Никаких взрывчатых или других опасных веществ и предметов найдено не было.