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Обещание судного дня отправило полицию пересчитывать торговые центры Петербурга

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700 человек вывели из торговых центров в Петербурге на время проверки письма о заминировании. Полицейским пришлось пересчитать все ТЦ города.

Письмо с обещанием судного дня и взрывов во всех торговых центрах города поступило на почту регионального управления ФСБ около половины второго дня накануне, стало известно «Фонтанке» 30 января.

Сотрудники полиции обошли 117 зданий, где вместе со специально обученными собаками проверили помещения. Никаких взрывчатых или других опасных веществ и предметов найдено не было.

Эвакуацию объявили лишь в одном из ТЦ.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

X-кот
Т. е найти человека, который репостнул про сказочного - легко. а минеров нет? Или цель не ставиться, чтобы было что сваливать на соседнюю республику?
lexandr_5e4ce78957e84
кому выгодно, чтобы людям было некомфортно посещать ТЦ ? например, маркетплейсам....
PhoenixMG
Пока за такие деяния будет мягкое относительно наказание, это будет продолжаться бесконечно!
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