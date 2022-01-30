Петербургские риелтор и пенсионер сделали телефонных мошенников миллионерами

По-крупному повезло телефонным мошенникам после общения с двумя жителями Петербурга. Мужчины добровольно отдали обманщикам больше 11 млн рублей.
75-летний директор коммерческого предприятия, занимающегося недвижимостью, обратился в полицию Московского района накануне около четырех дня, сообщает 30 января пресс-служба ГУ МВД. Он рассказал, что с 24 по 27 января ему на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он уверил пожилого петербуржца в том, что с его счетами происходят мошеннические действия и уговорил перевести деньги в безопасное место. Трижды директор ходил и переводил через банкоматы, расположенные на Московском проспекте, свои деньги. В общей сложности он лишился 8 миллионов 535 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
В тот же день и в то же время в полицию Выборгского района пришел 62-летний житель Учебного переулка. Еще 18 января ему поступил звонок якобы от брокера одного из банков с предложением об удачном инвестировании средств. В ходе разговора мужчина передал мошеннику свои персональные данные и коды из SMS, приходящих на телефон. В результате с его счетов списали 2 миллиона 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.