Россия перенесла учения ВМФ, чтобы не мешать ирландским рыбакам

Учения ВМФ России в Атлантике решили перенести за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Об этом 29 января пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Дублине.



С такой просьбой к Минобороны России ранее обращались правительство Ирландии и ассоциации южных и западных производителей рыбы. Учения могли помешать нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла.



Учения запланированы на 3-8 февраля. Они пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. К тренировкам планируют привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 000 единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.

