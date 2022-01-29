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Россия перенесла учения ВМФ, чтобы не мешать ирландским рыбакам

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Учения ВМФ России в Атлантике решили перенести за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Об этом 29 января пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Дублине.

С такой просьбой к Минобороны России ранее обращались правительство Ирландии и ассоциации южных и западных производителей рыбы. Учения могли помешать нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла.

Учения запланированы на 3-8 февраля. Они пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. К тренировкам планируют привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 000 единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.

Рыболовы и ирландское правительство опасались, что учения могут нанести ущерб морской флоре и фауне. Беспокойство, в частности, вызывало то, что активное использование гидроакустического оборудования может быть опасным для ряда китообразных. Рыбаки даже грозились ввести траулеры в район проведения маневров, чтобы помешать им.

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Комментарии (7)

266410437
Нашли крайную Ирландию, не входящую в НАТО, теперь и в ней говорят о создании ВВС и покупке истребителей.
Modest_5e4ce41f7533b
И Кузю заломали чтобы рыбакам не мешать?
Москва 2041
- Там было написано "с газом" и "без газа"...
- Да что вы понимаете в военно-морском юморе!
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