Тюменский полицейский пошел на охоту и подстрелил человека, а после бросил его у больницы

Полицейский ранил человека в лесу под Тюменью во время охоты. Возбуждено уголовное дело, сообщает 29 января «Интерфакс».



По данным УМВД, 22-го числа правоохранитель в свой выходной приехал в лес, чтобы пристрелять охотничье ружье. Заметив движение в кустах, он подумал, что там дикое животное, и поэтому выстрелил, но крик раздался человеческий.



Полицейский подбежал к кустам и увидел раненного им мужчину. Как пишет Baza, после этого майор решил не звонить медикам, а позвал своего товарища, с которым они увезли пострадавшего в больницу. Вести его к врачам они не стали, а просто посадили у входа. Серьезные травмы (огнестрельное ранение с переломом черепа и ушибом мозга) заинтересовали правоохранителей, которые через некоторое время вышли на коллегу-охотника и задержали его.