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Тюменский полицейский пошел на охоту и подстрелил человека, а после бросил его у больницы

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Полицейский ранил человека в лесу под Тюменью во время охоты. Возбуждено уголовное дело, сообщает 29 января «Интерфакс».

По данным УМВД, 22-го числа правоохранитель в свой выходной приехал в лес, чтобы пристрелять охотничье ружье. Заметив движение в кустах, он подумал, что там дикое животное, и поэтому выстрелил, но крик раздался человеческий.

Полицейский подбежал к кустам и увидел раненного им мужчину. Как пишет Baza, после этого майор решил не звонить медикам, а позвал своего товарища, с которым они увезли пострадавшего в больницу. Вести его к врачам они не стали, а просто посадили у входа. Серьезные травмы (огнестрельное ранение с переломом черепа и ушибом мозга) заинтересовали правоохранителей, которые через некоторое время вышли на коллегу-охотника и задержали его.

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Комментарии (17)

Гражданкa
в Тюмени лицензия на охоту не нужна?
Modest_5e4ce41f7533b
Суровый сибирский гуманизм.
07A
И чего вы торопитесь, может они случайно преступника подстрелили. Тогда это подвиг! Здоровья пострадавшему, хотя после ранения в голову...
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