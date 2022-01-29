На Алтае двое детей погибли из-за проблем с печкой

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей в поселке Гордеевский Алтайского края. Об этом 29 января сообщает пресс-служба регионального СКР.



В доме, где произошла трагедия, проживали пятеро детей с мамой. В субботу вечером двое старших сыновей вернулись после ночевки у бабушки и нашли мать, сестру и братьев в бессознательном состоянии.



Врачи констатировали смерть девочки и ее трехлетнего брата. Женщину и четырехлетнего ребенка в тяжелом состоянии увезли в больницу.



Предварительно, причиной могло стать отравление углекислым газом из-за неисправности печного отопления. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности.

