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На Алтае двое детей погибли из-за проблем с печкой

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей в поселке Гордеевский Алтайского края. Об этом 29 января сообщает пресс-служба регионального СКР.

В доме, где произошла трагедия, проживали пятеро детей с мамой. В субботу вечером двое старших сыновей вернулись после ночевки у бабушки и нашли мать, сестру и братьев в бессознательном состоянии.

Врачи констатировали смерть девочки и ее трехлетнего брата. Женщину и четырехлетнего ребенка в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Предварительно, причиной могло стать отравление углекислым газом из-за неисправности печного отопления. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Комментарии (2)

266138465
Углекислым газом отравиться невозможно, от его избытка можно только задохнуться. Травятся угарным газом в таких происшествиях......
Артист ритуальных услуг
С учётом количества новостей про детей, чуется, что дети обыкновенные скоро закончатся. Зато появится необходимое количество всяких там кадетов.
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