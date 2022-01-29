Пьяный водитель на каршеринге не смог удрать от полиции в Петербурге. На пути встали коварные сугробы

Комично закончилась гонка с полицией для водителя Hyundai на севере Петербурга. Он забыл, что на дворе зима.



Как рассказали в паблике «Дорожный инспектор», инцидент произошел ночью 29 января. Подвыпивший мужчина решил покататься на каршеринге и на перекрестке проспекта Науки и улицы Руставели привлек внимание сотрудников ГИБДД. Требования остановиться он игнорировал.



Спустя некоторое время он застрял в сугробах. «Гонщиком» оказался 30-летний горожанин. Алкотестер показал, что водитель «под градусом». На него составили протоколы о неостановке, пьяном вождении и мелком хулиганстве.

