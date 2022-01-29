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Пьяный водитель на каршеринге не смог удрать от полиции в Петербурге. На пути встали коварные сугробы

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Комично закончилась гонка с полицией для водителя Hyundai на севере Петербурга. Он забыл, что на дворе зима.

Как рассказали в паблике «Дорожный инспектор», инцидент произошел ночью 29 января. Подвыпивший мужчина решил покататься на каршеринге и на перекрестке проспекта Науки и улицы Руставели привлек внимание сотрудников ГИБДД. Требования остановиться он игнорировал.

Спустя некоторое время он застрял в сугробах. «Гонщиком» оказался 30-летний горожанин. Алкотестер показал, что водитель «под градусом». На него составили протоколы о неостановке, пьяном вождении и мелком хулиганстве.

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Разбитую машину увезли на спецстоянку, а водителя — в отдел полиции. Теперь ему грозят штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав, выложиться придется и за ремонт авто. Также выяснилось, что каршеринговый аккаунт он «занял» у друга, а это сулит неприятности его владельцу.

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Комментарии (7)

Денеб
"Пьяный водитель на каршеринге" - традиционный петербургский персонаж, прочно вошедший в нашу жизнь........
265076323
Почему то нет фотографии "30 летнего горожанина". Сколько он живет в городе? Где был раньше ... в горах или на равнине, борода у него есть?
52525252
Когда же уже наши власти наведут порядок у этих липовых барыг.
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