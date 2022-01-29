Трое пострадали в ДТП под Петербургом. «Газель» и легковушка остались без «лиц»

В Выборгском районе Ленобласти легковая столкнулась с грузовиком. Три человека попали в больницу.



Как сообщает 29 января 47news, авария произошла утром на 38 километре трассы «Огоньки – Стрельцово – Толоконниково», у поселка Красносельское. По предварительной информации, 63-летний водитель KIA Sportage выехал на «встречку» и лоб в лоб врезался в «Газель».



Травмы получили водитель и два пассажира грузовика. Их госпитализировали в удовлетворительном состоянии. На фото с места ДТП видно, что оба транспорта получили серьезные повреждения, у «Газели» полностью разбита кабина.

