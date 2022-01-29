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Трое пострадали в ДТП под Петербургом. «Газель» и легковушка остались без «лиц»

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В Выборгском районе Ленобласти легковая столкнулась с грузовиком. Три человека попали в больницу.

Как сообщает 29 января 47news, авария произошла утром на 38 километре трассы «Огоньки – Стрельцово – Толоконниково», у поселка Красносельское. По предварительной информации, 63-летний водитель KIA Sportage выехал на «встречку» и лоб в лоб врезался в «Газель».

Травмы получили водитель и два пассажира грузовика. Их госпитализировали в удовлетворительном состоянии. На фото с места ДТП видно, что оба транспорта получили серьезные повреждения, у «Газели» полностью разбита кабина.

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Комментарии (2)

Elta
Часто ездим в Коробицыно и сегодня видели эту аварию. Слава богу все живы! Вся дорога не предполагает обгон. Обычно кто нибудь да едет 50 км Если обгоняешь, то тут же упираешься в другую вереницу машин. Мы для себя решили на ней не обгонять. Себе дороже. И других к этому призываем.
266410437
без лупы прочиталось - без яиц.
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