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Около тысячи представителей творческого сообщества попросили Бастрыкина за оркестранта Мариинского театра

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На платформе Change.org появилась петиция, к 29 января собравшая уже почти тысячу подписей. Ее авторы — представители творческого сообщества Петербурга — обращаются к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину в связи с задержанием оркестранта Мариинского театра Анатолия Чепкова по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении собственной внучки.

«Данное событие уже получило огромный резонанс в СМИ, что является неправомерным и уничижительным к личности человека, который с 1974 года по настоящее время работает в Большом симфоническом оркестре Мариинского театра в должности солиста-валторниста, имея огромный опыт, уважение и признание со стороны коллектива и руководства, — говорится в петиции. — Анатолий Васильевич является заслуженным артистом РСФСР, которому в 2008 году была вручена президентом РФ медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Мы не согласны в категорической форме с предъявленным обвинением, а также считаем невозможным содержание Анатолия Васильевича под стражей в силу его возраста (73 года) и имеющихся хронических заболеваний».

Авторы просят провести проверку по уголовному делу и называют «сомнительными» доказательства, говоря, что они вызывают недоверие со стороны общественности. Они считают, что обвинения с музыканта должны быть сняты, а уголовное дело — прекращено.

О задержании Анатолия Чепкова стало известно 25 января. После этого телеканал «360» сообщил, что связался с отцом девочки, и тот рассказал, что артиста могли задержать по ложному обвинению: заявление в полицию могли подать органы опеки, когда ребенок временно находился в приемной семье — девочку туда отправили, когда ее отец лежал в больнице после смерти жены.

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Комментарии (12)

Brevnault
Встать, суд идет!
Именем федерации профсоюзов работников культуры, принимая во внимания недоверие творческой общественности Петербурга к уголовному делу, и наоборот - доверие к подсудимому, суд постановляет: уголовное дело прекратить и выбросить, этого подсудимого оправдать и отпустить, а задержать кого-нибудь другого (подходящего по полу и возрасту). В следственный комитет направить представление о недопустимости впредь. Заседание окончено.
Москва 2041
С каких это пор профессия является индульгенцией от обвинений по уголовному делу? Не удивлюсь, если их там целая банда!
Денеб
Опричники уже взялись за работников искусств....
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