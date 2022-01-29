Около тысячи представителей творческого сообщества попросили Бастрыкина за оркестранта Мариинского театра

На платформе Change.org появилась петиция, к 29 января собравшая уже почти тысячу подписей. Ее авторы — представители творческого сообщества Петербурга — обращаются к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину в связи с задержанием оркестранта Мариинского театра Анатолия Чепкова по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении собственной внучки.



«Данное событие уже получило огромный резонанс в СМИ, что является неправомерным и уничижительным к личности человека, который с 1974 года по настоящее время работает в Большом симфоническом оркестре Мариинского театра в должности солиста-валторниста, имея огромный опыт, уважение и признание со стороны коллектива и руководства, — говорится в петиции. — Анатолий Васильевич является заслуженным артистом РСФСР, которому в 2008 году была вручена президентом РФ медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Мы не согласны в категорической форме с предъявленным обвинением, а также считаем невозможным содержание Анатолия Васильевича под стражей в силу его возраста (73 года) и имеющихся хронических заболеваний».

