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Нетерпеливый водитель объехал шлагбаум в Рыбацком. Поезд был близко

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В Невском районе Петербурга водитель не захотел ждать открытия шлагбаума на железнодорожном переезде и просто его объехал, на поднятое заграждение забрался пассажир. Видео, похожее на спецоперацию, появилось в соцсетях 29 января.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте

видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Судя по кадрам, все произошло около 7 утра в субботу неподалеку от станции метро «Рыбацкое». Автомобили ждали, пока проедет поезд, но один слишком торопился, проехать ему помогал товарищ.

«Подъехали, пассажир вылез, убедился в отсутствии поезда, опустил собой УЗП [заграждение], и данная колесница поехала под чутким присмотром пассажира, шедшего рядом. Примерно через минуту-две проехал поезд», — рассказал очевидец.

В комментариях пользователи рассказали, что на этом переезде открытия шлагбаума приходится ждать «по два часа».

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Комментарии (10)

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.... про поезд явно приврали, видно по поведению вечно спящей дамы на этом посту. А вот про два часа при отсутствии поездов - верно, кого хочешь доведёт до белого каления.
Vasya11
По всей Скандинавии ж/д переезды перекрывают не более чем за пару минут до прибытия электричек и паравозов. И как только те проследуют, секунд через десять транспортное движение возобновляется. С паромными переправами практически то же самое. Может минут за пять, семь поднимают. Поэтому и нет там искусственных заторов (пробок) как у нас.
r842er
А был ли поезд?
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