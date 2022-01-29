Нетерпеливый водитель объехал шлагбаум в Рыбацком. Поезд был близко

В Невском районе Петербурга водитель не захотел ждать открытия шлагбаума на железнодорожном переезде и просто его объехал, на поднятое заграждение забрался пассажир. Видео, похожее на спецоперацию, появилось в соцсетях 29 января.

видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Судя по кадрам, все произошло около 7 утра в субботу неподалеку от станции метро «Рыбацкое». Автомобили ждали, пока проедет поезд, но один слишком торопился, проехать ему помогал товарищ.



«Подъехали, пассажир вылез, убедился в отсутствии поезда, опустил собой УЗП [заграждение], и данная колесница поехала под чутким присмотром пассажира, шедшего рядом. Примерно через минуту-две проехал поезд», — рассказал очевидец.

