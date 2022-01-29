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Российского теннисиста Медведева оштрафовали на $ 12 тыс. за ругань в адрес судьи

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Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на 12 тысяч долларов США за поведение на матче полуфинала Australian Open. Об этом 29 января сообщает Fox.

Накануне Медведев обыграл Стефаноса Циципаса и вышел в финал турнира. В ходе матча россиянин несколько раз эмоционально обращался к судье, а позже спросил у него: «Ты тупой?» Возмущение теннисиста вызвало то, что, по его мнению, арбитр не реагировал на подсказки со стороны отца и тренера Циципаса.

После игры Медведев извинился перед судьей. Однако спортсмен все равно получил штраф в размере 8 тысяч долларов за оскорбительный жест, а еще 4 тысячи придется заплатить за неспортивное поведение.

За титул Медведев сыграет с Рафаэлем Надалем, которому уступает 1:3 в личных встречах. Финал состоится 30 января.

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Комментарии (3)

Alkaline
Мне кажется, тупой тут не судья. Вопрос должен был звучать: "Ты (вы) глухой?"...
07A
Скажите Даниилу, на страницах "Фонтанки" это все можно делать бесплатно!
Москва 2041
Дороговато...
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