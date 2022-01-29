Российского теннисиста Медведева оштрафовали на $ 12 тыс. за ругань в адрес судьи

Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на 12 тысяч долларов США за поведение на матче полуфинала Australian Open. Об этом 29 января сообщает Fox.



Накануне Медведев обыграл Стефаноса Циципаса и вышел в финал турнира. В ходе матча россиянин несколько раз эмоционально обращался к судье, а позже спросил у него: «Ты тупой?» Возмущение теннисиста вызвало то, что, по его мнению, арбитр не реагировал на подсказки со стороны отца и тренера Циципаса.



После игры Медведев извинился перед судьей. Однако спортсмен все равно получил штраф в размере 8 тысяч долларов за оскорбительный жест, а еще 4 тысячи придется заплатить за неспортивное поведение.

