Четверо детей и их мама погибли при пожаре под Архангельском

В Архангельской области квартирный пожар унес жизнь целой семьи. Возбуждено уголовное дело, сообщает 29 января пресс-служба регионального СК.
Возгорание произошло в ночь на субботу в деревянном многоквартирном доме по улице Строительная в поселке Плесецк. Внутри спасатели обнаружили тела 37-летней женщины и ее четверых детей в возрасте от 3 до 12 лет. Предварительно установлено, что они отравились продуктами горения.
Одна из версий пожара – неисправность электроплиты в квартире. Другие жильцы дома не пострадали.
Следователи выяснили, что семья состояла на профилактическом учете как находящаяся в социально-опасном положении. Уголовное дело расследуется по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.