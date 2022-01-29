Четверо детей и их мама погибли при пожаре под Архангельском

В Архангельской области квартирный пожар унес жизнь целой семьи. Возбуждено уголовное дело, сообщает 29 января пресс-служба регионального СК.



Возгорание произошло в ночь на субботу в деревянном многоквартирном доме по улице Строительная в поселке Плесецк. Внутри спасатели обнаружили тела 37-летней женщины и ее четверых детей в возрасте от 3 до 12 лет. Предварительно установлено, что они отравились продуктами горения.



Одна из версий пожара – неисправность электроплиты в квартире. Другие жильцы дома не пострадали.

