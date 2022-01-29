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Четверо детей и их мама погибли при пожаре под Архангельском

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В Архангельской области квартирный пожар унес жизнь целой семьи. Возбуждено уголовное дело, сообщает 29 января пресс-служба регионального СК.

Возгорание произошло в ночь на субботу в деревянном многоквартирном доме по улице Строительная в поселке Плесецк. Внутри спасатели обнаружили тела 37-летней женщины и ее четверых детей в возрасте от 3 до 12 лет. Предварительно установлено, что они отравились продуктами горения.

Одна из версий пожара – неисправность электроплиты в квартире. Другие жильцы дома не пострадали.

Следователи выяснили, что семья состояла на профилактическом учете как находящаяся в социально-опасном положении. Уголовное дело расследуется по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.

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