Семилетней Даше нужна помощь, чтобы встать на ноги

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Даша Семенова, 7 лет.

Детский церебральный паралич.

Требуется вертикализатор. Не хватает 370 839 руб.

«Дочка родилась преждевременно, в тяжелом состоянии, весила всего 1600 граммов, перенесла гипоксию, самостоятельно не задышала. Малышку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, на протяжении трех месяцев её выхаживали в детской больнице.

После выписки Даша развивалась с большой задержкой, медленно набирала вес. В год у неё диагностировали ДЦП. Дочку наблюдал невролог – мы проходили курсы массажа, медикаментозной поддержки, все возможные методы реабилитации. Но должного результата они не дали. Только к трём годам Даша стала держать голову. Но мы не опускали руки и продолжали лечение.



Сейчас дочка понимает обращенную речь, может сидеть и передвигаться с поддержкой. Осенью 2020 года Даше провели операцию на ногах для снижения спастики мышц. Чтобы избежать осложнений и деформации суставов, ей приходится постоянно носить ортопедические приспособления, сидеть в кресле с фиксаторами и использовать вертикализатор. Только в нём дочка может встать и опереться на ноги.

Но беда в том, что из старого вертикализатора она уже выросла, а приобрести новый нам не по силам. За счёт госбюджета получить его невозможно. Прошу, пожалуйста, помогите нам! В семье работает только муж, я ухаживаю за дочкой. На Дашино лечение уходят все наши деньги». Ольга Семенова, Санкт-Петербург.

Мария Погольская, ортопед реабилитационного центра «ЭйрМед» (Санкт-Петербург):

«У Даши детский церебральный паралич. Для снижения риска и степени развития вторичных ортопедических нарушений, профилактики вывиха тазобедренных суставов, распределения правильной нагрузки на суставы нижних конечностей и повышения двигательной активности девочке требуется вертикализатор».



Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

