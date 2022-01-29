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В Киеве заявили о задержании в Крыму двух украинских рыбаков

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Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о задержании украинских рыбаков пограничниками РФ в Черном море. Омбудсмен обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой принять меры по их освобождению.

«Два рыбака Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли 25 января 2022 года в Черное море на рыболовном судне «Волга» из города Геническа Херсонской области и домой не вернулись. По предварительной информации, на судне отказал двигатель, и его прибило в город Щелкино в Крыму. Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона», — написала Денисова в своем Telegram 29 января.

По ее словам, Национальная полиция Украины уже возбудила уголовное дело по статье «насильственное исчезновение».

«Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры по освобождению граждан Украины», — добавила Денисова.

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Комментарии (4)

261847251
"Насильственное исчезновение" - это по-украински?
255106971
Насилие видимо в том, что двигатель отказал.
kоt-obormot
Сфивтун, с Темой решили порыбачить.
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