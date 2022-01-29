Миллионер из хрущоб и спасение рядовой денежки. Что сделать с бытовыми накоплениями прямо сейчас

«Куда бежать с такими деньгами» — одна из самых популярных тем для нервного разговора на кухне (или в закрытом чате) сегодня. На фоне тревожной международной повестки, падения рынков и роста курса доллара нажитое непосильным трудом и сэкономленное на морально-волевых превращается в тыкву. Без паники. Про доллары, если у вас их нет, пока забудьте. Но, допустим, у вас есть миллион (или, будем реалистами, поменьше — но тоже ведь жалко терять). Можно зацементировать все, что есть, на депозите в банке. А можно гарантированно заработать тысяч триста сверху. Или дать в долг государству. А то и купить зарубежные акции. Кто не рискует, как известно, не пьет шампанского. Но и валидол, в случае чего, тоже не пьет.

А вот как именно распорядиться своей, в общем-то, не маленькой суммой на длинной дистанции, уже стоит послушать умных людей. Второй их совет уже при таких вводных — придерживайте однажды выбранной стратегии. Скорее всего, она была правильная, а то, что сейчас, в условиях дурдома на бирже, вы уходите в небольшой минус — не страшно. Начнете дергаться — потеряете больше. Ну и третий общий совет — раскладывайте яйца по разным корзинам.

Основная мысль и главный совет всех специалистов по управлению деньгами — не дергайтесь. Если вы не профессиональный спекулянт, поймать момент, когда при перекидывании одного актива в другой вы сможете заработать пару тысяч рублей, у вас не получится. А если и получится, велик шанс, что разнообразные комиссии и платежи съедят почти всю прибыль. Те, кто зарабатывает на валютных спекуляциях, делают это на профессиональной основе — с утра до вечера следя за котировками и анализируя все эти свечи и бары, биды и аски. Для непрофессионала выигрышной может быть только игра в долгую.

Сейчас главный совет — ничего не трогайте руками. Дождитесь первой декады марта, когда ситуация успокоится. Курс доллара при нынешней цене на нефть должен быть в районе 65 рублей. Но он в районе 80 из-за того, что все правительственные туристические поездки с военным уклоном оплачивает простой налогоплательщик.

Но реальность такова, что никаких существенных накоплений у народа нет и не будет. Зато очень высок уровень закредитованности. При этом, если говорить о политическом фоне, вероятность обострения конфликта невелика, процентов 15.

— Начнем с того, что, согласно исследованию ЦБ, на фондовом рынке, на котором иногда играют наши сограждане, средний портфель составляет 100 тысяч рублей. Это разговор ни о чем. У брокеров, которые занимаются финансовыми развлечениями и берут за это копейку, средний портфель — тысяч 600. А люди, которые имеют миллион, держать его в банковском депозите. Правило «с любого полученного дохода десятину — в доллар» остается разумным. Дергаться, когда кризис уже начался, и думать, как спасти сбережения — неправильная модель поведения.

— Все зависит от того, насколько сильно клиент готов рисковать своим миллионом рублей. И насколько возможные выгоды для него важнее риска потерять часть средств. Практика нашей работы показывает, что подавляющее большинство клиентов с такими суммами сбережений придерживаются крайне консервативных финансовых стратегий и не готовы рассматривать варианты, где есть вероятность частичной потери накопленных средств. Поэтому все, что связано с покупкой акций, отметается сразу. В нынешней макроэкономической ситуации, на локальном максимуме курсов доллара США и евро — не имеет особого смысла, на мой взгляд, и покупать валюту. Даже с учетом того, что разница курсов при покупке-продаже валюты через различные дистанционные каналы связи уже минимальна, скорее всего, в итоге это окажется невыгодным. Использовать миллион в качестве первоначального платежа для оформления в ипотеку квартиры — с расчетом на то, что она существенно вырастет в цене — также является крайне сомнительным инвестиционным решением. Цены на недвижимость стабилизировались, а стоимость ипотеки, напротив, серьезно выросла, вернувшись к двузначным значениям.

Продавать накопленные 10 тысяч долларов сейчас, если ты не спекулянт по модели поведения, тоже нет смысла. Товары, конечно, подорожают. Их станет меньше. С нашего рынка уходят крупнейшие корпорации, самый яркий пример — Toschiba. Все держат у нас стоковые склады, полномасштабное производство или ретейл у нас никто не развивает. Так что, если вы накопили тысяч 300–500 на какой-нибудь отпуск, продолжайте копить на отпуск. Потому что поздняк метаться. Человек с правильной моделью поведения еще 10 лет назад открыл счет где-нибудь в зарубежной брокерской компании и зарабатывает там себе на пенсию.

— Прежде чем начать инвестировать, человеку следует четко определиться, чего он хочет и чего он может ожидать от своих инвестиций. Иначе дальнейшие шаги бессмысленны.

Между тем, на фоне роста ключевой ставки проценты по банковским вкладам вновь вернулись на допандемийный уровень, а события последних месяцев на фондовом рынке вновь продемонстрировали клиентам существующие на нем риски. Поэтому сейчас мы наблюдаем существенный приток средств во вклады. Наилучшим вариантом, на мой взгляд, является размещение данных средств на полугодовом депозите в любом крупном банке. С тем, чтобы летом заново оценить тенденции в сфере роста или снижения процентных ставок и либо снова разместить деньги на вкладе на тот же срок по вновь выросшей ставке, либо реализовать иные консервативные стратегии сбережения — например, вложив средства в паевые фонды, которые инвестируют в облигации федерального займа и облигации государственных корпораций.

Если же человек хочет спекулировать, на рынке и для этого есть масса возможностей, особенно сейчас, когда рынки нервничают. Например, паника часто является хорошим моментом для покупки, а высокая волатильность — для поиска арбитража. Главное, не сходить с ума и придерживаться своей заранее выработанной долгосрочной стратегии.

Отличная опция для консервативных инвесторов — облигации федерального займа, которые сейчас дают почти 10% годовых. Причем у нашей страны все хорошо с платежеспособностью. Также есть много хороших корпоративных облигаций с погашением через несколько лет и доходностью более 10% годовых.

Второй вариант: когда не хочется рисковать, но и 7% годовых в рублях как-то маловато. И в такой ситуации можно что-то сделать.

Первый вариант: инвестор не готов потерять деньги и при этом согласен заработать немного, но гарантированно.

Антон Весенний, автор блога Ленивый инвестор (smfanton.ru):



— Текущее состояние отечественного фондового рынка с одной стороны — уникальный момент для покупки акций российских компаний с хорошим дисконтом. Качественные бумаги сильных компаний, часто с двузначной дивидендной доходностью, потеряли до 40–50% от октябрьских максимумов. Взять хотя бы акции Сбербанка. Фундаментально с бизнесом ничего страшного не происходит. Сейчас велик соблазн воспользоваться падением рынка из-за геополитического обострения.



С другой стороны, нет никаких гарантий, что распродажа находится в финальной стадии. Если геополитическая напряженность выльется в военные действия мы вполне можем увидеть падение российских индексов на 30 и более процентов.



В такие моменты я стараюсь всегда держать в уме самый негативный вариант развития событий. Поэтому прежде всего нужно думать не как заработать, а как не потерять. Как бы ни были привлекательны подешевевшие бумаги, не следует бросать тылы и забывать о финансовой подушке безопасности, которая не должна быть меньше суммы, необходимой для привычного уровня жизни вашей семьи в течение 6 месяцев. Подушка должна храниться в самых ликвидных инструментах, коротких облигациях, накопительных счетах и кэше.



Поскольку рынок сильно зависит от решений политиков, не стоит делать ставки и входить в какой бы то ни было актив на все деньги, как бы дешево он сейчас не выглядел. Завтра может быть дешевле.



Если хочется воспользоваться распродажей, то для большинства частных инвесторов разумнее всего выглядят инвестиции через ETF-фонды и БПИФы на индекс российских акций (IMOEX, RTS). Индексная стратегия позволяет диверсифицировать риски за счет большого количества бумаг в фонде (в индексе RTS более 40 компаний).



Для покупок на просадках можно использовать ступенчатые докупки «лесенкой», т.е. покупать не на всю доступную сумма, а постепенно.



Это снизит риск ошибиться с точкой входа. Если не предотвратить, то по крайней мере усреднить возможные потери.



Сейчас нужно придерживаться вашей долгосрочной стратегии инвестирования, которая подразумевает наличие финансовых целей, определенного горизонта инвестирования и терпимости к риску. Если у вас ее нет, то не инвестируйте в акции более 50% своего капитала. Сейчас неплохая доходность по коротким ОФЗ (до 10% годовых) и вкладам (до 8,5%).



Евгений Коровин, руководитель департамента инвестиционного консультирования ВТБ Капитал Инвестиции:



— В январе волатильность на глобальных рынках возросла, российский рынок также оказался под давлением из-за возросших геополитических рисков.



Ответ на вопрос что делать с миллионом рублей зависит от инвестиционного профиля инвестора.



Для самых консервативных инвесторов, которые не хотят брать существенные риски, можно рассмотреть государственные облигации — ОФЗ, со сроком обращения 6–12 месяцев. В текущий момент данные инструменты позволяют заработать 9,5–10 % годовых. Для тех, кто консервативен, но хочет добавить более доходных инструментов, с аналогичными сроками погашения, можно порекомендовать обратить свое внимание на облигации корпоративных заемщиков, которые могут принести 10–11,5 % годовых. Можно посмотреть и на компании с государственным участием и на крупный частный бизнес (например Башнефть, Сегежа, ПИК, Камаз и т.д.) В корпоративные облигации с учетом ликвидности и диверсификации лучше инвестировать через ПИФ или БПИФ.



Тем клиентам, которые хотят зафиксировать доходность в 9,5–10 % годовых, на более длинный срок рекомендуем обратить свое внимание на государственные облигации со сроками погашения 5–7 лет. Ожидания потенциального снижения Центральным Банком РФ своей ставки по 2 полугодии 2022 г. делают данные выпуски облигаций интересными как для долгосрочного вложения средств, так и подходящим инструментом для заработка вследствие возможного роста цен данных облигаций на фоне потенциального снижения ставки ЦБ.



Дополнительно небольшую часть портфеля можно разместить в защитные активы, такие как золото. Например, фонд VTBG, инвестирующий в золото.



Клиентам, с агрессивным или умеренным инвестиционным профилем следует рассмотреть возможность инвестировать часть портфеля в российские акции — как покупкой отдельных бумаг (например, Газпром, ВТБ, Сбербанк, Лукойл, Роснефть, Новатек, Магнит), так и ПИФ и БПИ инвестирующих в рынок акций. Вариант с фондами широкого рынка особенно актуален для менее искушенных инвесторов. По нашим оценкам прогнозная доходность российского рынка акций на горизонте 12 месяцев составляет более 50% с текущих уровней. Среди аргументов в пользу привлекательности российского рынка необходимо выделить как комбинацию дешевизны по всем возможным параметрам оценки (в том числе одной из самых высоких в мире дивидендных доходностей), так и устойчивости к рискам глобальной инфляции.



Дмитрий Католиков, руководитель направления инвестиционно-брокерского обслуживания Сбера:



— Тот, кто хранит деньги дома, обречен их потерять. Такая модель могла бы быть оправдана в ожидании какого-то коллапса. Но, если он действительно произойдет, наличные деньги под матрасом вряд ли вам помогут.



Инфляция, которая набирала обороты на протяжении последнего года, приводила к обесцениванию денег.



Депозит в банке — это 7–8% доходности. Сумма в миллион рублей подпадает под программу страхования вкладов. Если с Центробанком ничего не случится, мы гарантированно сохраним накопленное. А если случится, то батон хлеба придется покупать за доллары или юани — рубль нам уже ничем не поможет.



Рост доходности по депозитам продиктован ростом процентной ставки — ключевая ставка сейчас 8,5%. Это простой и понятный инструмент, который подходит для консерваторов, которые не готовы осваивать ничего нового. Но есть альтернативы.



Например, облигации. Каждый россиянин может открыть себе брокерский счет и купить себе большое количество инструментов, которые обращаются на бирже. Стереотипное отношение к словосочетанию «брокерский счет» у наших граждан скорее скептическое. Наверное, сказывается образ «брокера» из американских фильмов — человека, который рискует и в любой момент может потерять все. На самом деле на фондовом рынке есть масса достаточно консервативных вещей. Например, облигация. Это заём, который предприятие берет у большого количества инвесторов. Если компания открытая (публичное акционерное общество) и готова информировать о своих финансовых потоках, инвесторы могут проанализировать финансовую устойчивость компании и вероятность того, что она вернет деньги и принесет прибыль. Если у вас есть экономическое образование, это несложно сделать самостоятельно. Но большинство физлиц ориентируются на аналитические обзоры различных инвестиционных домов и информационные сводки рейтинговых агентств.



Выбирая, кому бы дать в долг, надо помнить, что проще и надежнее всего одолжить собственному государству. Если уж с ним что-то случится, то и депозиты из банков будет проблематично забрать. Одним из самых ликвидных и консервативных инструментов в этом секторе являются облигации федерального займа. Их регулярно размещает Минфин, чтобы финансировать текущие нужды правительства. Цена на облигации формируется на основании двух факторов: общий политический и информационный фон и ключевая ставка. Чем хуже фон и выше ставка, тем ниже цена гособлигаций. Именно поэтому сегодня есть возможность купить облигации дешевле и заработать на них больше. На текущий момент облигации федерального займа дают доходность на уровне 8–9 %.



Преимущество облигаций перед депозитом в том, что можно получить такой уровень доходности практически при любой, даже очень небольшой сумме вложений. Кроме того, облигации регулярно размещают банки. Это привлечение долгосрочного пассива на три-пять лет. Таким образом банк для себя снижает процентный риск и готов заплатить больше. Поэтому облигации банка приносят больше дохода, чем вклады в этом же банке.



Следующий по уровню риска инструмент — корпоративные облигации. Мы понимаем, что с госкорпорациями, скорее всего, ничего не случится. Их облигации приносят до 9–10% доходности, это уже ближе к официальному уровню инфляции. У всех облигаций есть срок погашения, можно выбрать из большого количества выпусков тот, срок погашения которого вам подходит. Если рынки будут и дальше падать, то все равно государство погасит облигацию в назначенный срок по указанной процентной ставке. Это вполне определенный доход. Единственный риск — это дефолт. Но это апокалиптический сценарий, при котором вся банковская система будет лежать в руинах и уже не важно будет, где и как хранились деньги.



У облигаций есть дополнительные плюсы. Например, их можно купить на индивидуальный инвестиционный счет. Он стал доступен для россиян в 2014–2015 году, хотя для всего мира это уже давно привычный инструмент. Смысл в том, что при определенных условиях государство готово помогать тем, кто решил инвестировать.



ИИС — это отдельный вид брокерского счета, который подразумевает некоторые ограничения. Во-первых, он может быть только один, просуществовать не менее трех лет и на него можно вносить не более 1 миллиона в год. Имея миллион сбережений и официальный доход, можно в добавок к процентам по облигациям получить налоговый вычет в размере 13 %, но не более 52 тысяч рублей. Если вкладывать миллион, это примерно 5,2 % дополнительного дохода. И мы получаем — 1,7 % в год, плюс около 9,5 % доходности. В абсолютном выражении за три года, вложив в облигации миллион, можно получить 336 тысяч рублей. С этой суммы нужно будет заплатить подоходный налог — итого остается 292 тысячи рублей. Если вкладывать больше миллиона, придется учитывать еще и налог, которым теперь облагаются депозиты свыше одного миллиона рублей.



Еще один интересный вариант — акции. Если посмотреть на индекс Московской биржи, можно увидеть, что с октября прошлого года он упал на треть, с 4300 пунктов до 3150 пунктов. Это падение позволяет приобрести сегодня многие акции по ценам прошлого года. Этот инструмент не даст гарантированной доходности, но в перспективе может принести значительную прибыль. Не используя такие инструменты, поднять уровень доходности по своему инвестиционному портфелю выше уровня инфляции вряд ли получится.



Для тех, кто хочет заработать в случае роста, а в случае падения — ничего не потерять, существуют, например, инвестиционные облигации Сбербанка. Их доходность не гарантирована, но вложенные средства гарантированно вернутся на дату погашения. На текущий момент среди наших клиентов популярна инвестиционная облигация, привязанная к доходности банка. На сколько вырастет акция «Сбербанка», такой доход ты и получишь.



Что касается доллара, надо понимать, что сегодня его цена завышена из-за политической обстановки. И приобретать его сейчас не самое правильное решение. Сегодня есть много разных прогнозов, например, что курс достигнет 100 рублей за доллар. Но надо помнить, что курс доллара привязан к нефти, а нефть держится неплохо. Brent торгуется на уровне 90 долларов за баррель, спрос растет. Мировая экономика восстанавливается после пандемии, налаживаются цепочки поставок, растет спрос на различную продукцию — в том числе на энергоносители.



Учитывая динамику цены на нефть, опасаться по поводу курса доллара, видимо, не стоит. С другой стороны, рассчитывать на возвращение к уровню в 60 рублей за доллар не стоит. Если сбережения в долларах уже есть, на пике курса разумно продать примерно половину. А вторую половину можно через брокерский счет вложить в еврооблигации. Это могут быть облигации российских авиакомпаний или правительства, выпущенные на зарубежных биржах и номинированные в валюте. Такие облигации приносят доходность порядка 3–4 %. Это значительно выше тех уровней, которые предлагаются в банках по депозитам в валюте.



Венера Галеева, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

