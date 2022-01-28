Президент Аргентины рассказал, что для третьей прививки предпочел «Спутник V» другим вакцинам

Президент Аргентины Альберто Фернандес рассказал, что, выбирая между различными вакцинами от коронавируса, предпочел привиться российским препаратом «Спутник V».
«Когда пришло время делать третью прививку, мне предложили другую вакцину. Но я сказал, что предпочитаю «Спутник V», — рассказал он ТАСС 28 января.
Помимо «Спутника V», в Аргентине для иммунизации населения используют вакцины американских компаний Moderna и Pfizer, британско-шведской AstraZeneca, а также китайских производителей Sinopharm и Cansino.
Первую прививку «Спутником V» Фернандес сделал в январе прошлого года. В начале апреля он сообщил, что заразился коронавирусом. Глава государства перенес болезнь без осложнений. 6 декабря он вакцинировался российским препаратом в третий раз.