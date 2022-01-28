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Президент Аргентины рассказал, что для третьей прививки предпочел «Спутник V» другим вакцинам

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Президент Аргентины Альберто Фернандес рассказал, что, выбирая между различными вакцинами от коронавируса, предпочел привиться российским препаратом «Спутник V».

«Когда пришло время делать третью прививку, мне предложили другую вакцину. Но я сказал, что предпочитаю «Спутник V», — рассказал он ТАСС 28 января.

Помимо «Спутника V», в Аргентине для иммунизации населения используют вакцины американских компаний Moderna и Pfizer, британско-шведской AstraZeneca, а также китайских производителей Sinopharm и Cansino.

Первую прививку «Спутником V» Фернандес сделал в январе прошлого года. В начале апреля он сообщил, что заразился коронавирусом. Глава государства перенес болезнь без осложнений. 6 декабря он вакцинировался российским препаратом в третий раз.

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Комментарии (2)

xepnuminu
каждый сам выбирает от чего помереть
я например бухаю.
Brit
21 января 2021 года Фернандес стал первым латиноамериканским лидером, получившим прививку от болезни с помощью недавно одобренного Gam-COVID-Vac (более известного как Sputnik V).
2 апреля 2021 года он дал положительный результат на COVID-19 , у него была «лёгкая лихорадка».
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