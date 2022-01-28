Пентагон заявил, что военные США не будут принимать участие в военных действиях на Украине

Американские военные не будут принимать участие в каких-либо военных действиях на Украине. Об этом заявил 28 января министр обороны США Ллойд Остин в Пентагоне.



«Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что не намерен отправлять боевые части на Украину в целях проведения боевых операций», — цитирует главу военного ведомства ТАСС.

Остина спросили, направляют ли США дополнительные силы в регион Европы из-за Украины. «Мы, честно говоря, не перебрасывали никаких войск», — ответил глава Пентагона. Выступавший вместе с ним председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли подтвердил его слова: «Я просто хочу повторить слова министра: мы не развертывали никаких [подразделений]. Мы еще никого не отправляли [в Европу]».

