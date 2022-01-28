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Пентагон заявил, что военные США не будут принимать участие в военных действиях на Украине

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Американские военные не будут принимать участие в каких-либо военных действиях на Украине. Об этом заявил 28 января министр обороны США Ллойд Остин в Пентагоне.

«Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что не намерен отправлять боевые части на Украину в целях проведения боевых операций», — цитирует главу военного ведомства ТАСС.

Остина спросили, направляют ли США дополнительные силы в регион Европы из-за Украины. «Мы, честно говоря, не перебрасывали никаких войск», — ответил глава Пентагона. Выступавший вместе с ним председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли подтвердил его слова: «Я просто хочу повторить слова министра: мы не развертывали никаких [подразделений]. Мы еще никого не отправляли [в Европу]».

Милли также подчеркнул, что у США нет наступательных вооружений и постоянных сил на Украине. «На Украине находится небольшое число советников и инструкторов США и НАТО, — утверждал он. — У США нет наступательных систем вооружений на Украине и каких-либо постоянных сил. Наша роль ограниченна».

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Комментарии (17)

266597475
Дык, они и никогда раньше не обещали.и не собирались. Кто хочет голову сложить за чужие проблемы ,даже за бабло. Дать всем желающим по оглобле, пусть соберутся там в овраге и воюют
260928241
Офтальмолог с американской стороны объявился, для разной нечисти.
aleks567
Принимать участие не станут. Но и сдерживать украину от наступления тоже не будут. Вооружениями уже снабдили, советников и инструкторов прислали. На бой с мирным населением вдохновили.
Фактически являются инициаторами провокаций и обстрелов, хотя регулярные войска на украине не присутствуют.
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