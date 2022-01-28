«Встречайте Уиллоу!» В Белом доме поселилась зеленоглазая серо-белая кошка из Пенсильвании

В Белом доме поселилась двухлетняя зеленоглазая серо-белая кошка из Пенсильвании. Хвостатая познакомилась с супругой претендента на пост президента в 2020-м, когда запрыгнула на сцену и прервала ее речь в поддержку мужа.
«Встречайте Уиллоу!» — написала в своем Twitter 28 января первая леди США Джилл Байден. Свое имя животное получило в честь города Уиллоу-Гров, где жена главы государства провела большую часть своего детства.
Meet Willow!💕 pic.twitter.com/Gl3SnsMnvW— Jill Biden (@FLOTUS) January 28, 2022
Как передает Guardian, у кошки уже появились любимые игрушки и лакомства, ей также доступно большое количество пространства.
Еще в ноябре прошлого года Джилл Байден заявляла, что в Белый дом собираются принести питомца, однако этот момент откладывали. Лишь в прошлом месяце стало известно, что животное появится в январе.
Предыдущую кошку в официальной резиденции президента звали Индия. Она умерла в 2009-м, прожив 19 лет.