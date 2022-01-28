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«Встречайте Уиллоу!» В Белом доме поселилась зеленоглазая серо-белая кошка из Пенсильвании

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В Белом доме поселилась двухлетняя зеленоглазая серо-белая кошка из Пенсильвании. Хвостатая познакомилась с супругой претендента на пост президента в 2020-м, когда запрыгнула на сцену и прервала ее речь в поддержку мужа.

«Встречайте Уиллоу!» — написала в своем Twitter 28 января первая леди США Джилл Байден. Свое имя животное получило в честь города Уиллоу-Гров, где жена главы государства провела большую часть своего детства.

Как передает Guardian, у кошки уже появились любимые игрушки и лакомства, ей также доступно большое количество пространства.

Еще в ноябре прошлого года Джилл Байден заявляла, что в Белый дом собираются принести питомца, однако этот момент откладывали. Лишь в прошлом месяце стало известно, что животное появится в январе.

Предыдущую кошку в официальной резиденции президента звали Индия. Она умерла в 2009-м, прожив 19 лет.

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Комментарии (14)

Vikilein
В каком месте кошка белая?
273205188
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю со.знание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
Денеб
Не слышал, чтобы в Кремле водилась какая животинка..... Кроме разве тараканов, клопов да блох..... Там никакая киса не выживет из-за токсичной атмосферы......
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