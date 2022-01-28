«Встречайте Уиллоу!» В Белом доме поселилась зеленоглазая серо-белая кошка из Пенсильвании

В Белом доме поселилась двухлетняя зеленоглазая серо-белая кошка из Пенсильвании. Хвостатая познакомилась с супругой претендента на пост президента в 2020-м, когда запрыгнула на сцену и прервала ее речь в поддержку мужа.

«Встречайте Уиллоу!» — написала в своем Twitter 28 января первая леди США Джилл Байден. Свое имя животное получило в честь города Уиллоу-Гров, где жена главы государства провела большую часть своего детства.