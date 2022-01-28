Саксофонист Игорь Бутман заказал мебель на четыре миллиона, но так ее и не дождался. Мебельщиками занимается полиция

Саксофонист Игорь Бутман обратился в полицию с заявлением после того, как не получил заказанную им мебель. Об этом 28 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«Музыкант обратился в полицию с заявлением о том, что в начале прошлого года заказал мебель, в том числе сборку и установку. Общая сумма составила 4 млн рублей, Бутман перевел аванс — 3,2 млн рублей. Ему обещали доставить мебель в течение 50 дней, но до сих пор этого не сделали», — рассказал собеседник агентства.

