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Саксофонист Игорь Бутман заказал мебель на четыре миллиона, но так ее и не дождался. Мебельщиками занимается полиция

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Саксофонист Игорь Бутман обратился в полицию с заявлением после того, как не получил заказанную им мебель. Об этом 28 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Музыкант обратился в полицию с заявлением о том, что в начале прошлого года заказал мебель, в том числе сборку и установку. Общая сумма составила 4 млн рублей, Бутман перевел аванс — 3,2 млн рублей. Ему обещали доставить мебель в течение 50 дней, но до сих пор этого не сделали», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что продавец не выходит на связь, полиция проводит проверку.

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Комментарии (1)

HomerMP
Итак, мошенники кинули доверенное лицо Путина на выборах 2018 года. Вопрос о том за кого тут болеть становится неочевидным.
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