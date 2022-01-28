«Год начался бурно». Певец Стас Михайлов перенес срочную операцию

Певец Стас Михайлов перенес срочную операцию. Об этом он сам сообщил 28 января в Instagram своей жены Инны.



«Год начался бурно. Я никогда не думал, что в 52 года в нашей семье будут говорить о том, что у меня аппендицит. Но человек ни от чего не застрахован. Это случилось на Крещение, и хорошо, что я был дома и никуда не уехал. Врачи все сделали оперативно и своевременно, за что я им очень благодарен», — рассказал исполнитель в видеообращении к поклонникам.