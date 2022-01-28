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Со стройки школы опрокинулась и выпала вместе с забором бетономешалка. На проспекте Космонавтов заметили странное

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В Московском районе Петербурга на стройке школы опрокинулась бетономешалка и упала на пешеходную дорожку. Об этом 28 января рассказал «Фонтанке» очевидец.

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«Вместе с забором выпала бетономешалка, прямо на пешеходную дорожку, которая является довольно оживленной, так как ведёт к метро «Купчино». То, что никто не пострадал — это счастливая случайность. Ближайший адрес — проспект Космонавтов, 106», — поделился свидетель.

Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, в июле ООО «СУ-17» выиграло конкурс на строительство школы на проспекте Космонавтов. Изначальная цена работ составляла 1,669 миллиардов рублей, компания предложила выполнить их на пятьдесят тысяч дешевле.

До офиса компании «Фонтанке» дозвониться не удалось.

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Комментарии (1)

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Не разъехался со встречной машиной и свалился на бок. Что тут странного?
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