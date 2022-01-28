Оркестр Курентзиса представит первую музыкальную программу года в Капелле

Испанский придворный танец XVI века, григорианский хорал и старая полифония зазвучат в музыкальной ткани Паваны для оркестра и Реквиема для солистов, органа, хора и оркестра французского композитора Габриэля Форе (1845–1924). Эти сочинения оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнят 1 февраля на сцене Академической капеллы. Программа станет первой для коллектива в 2022 году.

Реквием композитор написал за несколько месяцев до кончины матери и спустя два года после смерти отца, впрочем, сам он утверждал, что сочинял «для удовольствия», а смерть воспринимает как «счастливое избавление, надежду на потустороннее счастье, а не как мучительный переход». Сольные партии в этом произведении исполнят греческое сопрано Фани Антонелу и молодой британский баритон Томас Моул.



Также в петербургском концерте прозвучит симфоническая сюита Яна Сибелиуса «Пеллеас и Мелизанда». Пьесу Мориса Метерлинка планировалось ставить в Шведском театре Хельсинки — на рубеже XIX и XX веков она была крайне востребована по всей Европе. Финский автор стал не первым, написавшим музыку на этот сюжет: до него это делали и тот же Форе, и Шенберг, и Дебюсси, но и версия Сибелиуса обрела своих поклонников.



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