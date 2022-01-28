У игрунок в Ленинградском зоопарке появился малыш. Посмотрите, как он исследует мир

Видео: Ленинградский зоопарк

Малыш появился на свет 13 декабря прошлого года, но долго не отходил от родителей, и его сложно было увидеть, сообщают 28 января в соцсетях зоопарка. Теперь же он подрос, окреп, осмелел и начал активно изучать окружающий мир. Уже нередко можно наблюдать, как Хоакин пытается посадить малыша к себе на спину, а тот протестует и убегает.



Интересно, что у игрунок о детенышах заботятся, как правило, именно самцы, самки же забирают их только на время кормления. Уже на следующий день после рождения малыш уверенно катался на папиной спине. Пол детеныша пока определить сложно — он еще слишком мал. Это выяснят позже, когда он немного подрастет.