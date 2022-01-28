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У игрунок в Ленинградском зоопарке появился малыш. Посмотрите, как он исследует мир

В Ленинградском зоопарке этой зимой родился детеныш у пары игрунок — Хоакина и Хельги. Он наконец осмелел и показывается людям.

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Видео: Ленинградский зоопарк

Малыш появился на свет 13 декабря прошлого года, но долго не отходил от родителей, и его сложно было увидеть, сообщают 28 января в соцсетях зоопарка. Теперь же он подрос, окреп, осмелел и начал активно изучать окружающий мир. Уже нередко можно наблюдать, как Хоакин пытается посадить малыша к себе на спину, а тот протестует и убегает.

Интересно, что у игрунок о детенышах заботятся, как правило, именно самцы, самки же забирают их только на время кормления. Уже на следующий день после рождения малыш уверенно катался на папиной спине. Пол детеныша пока определить сложно — он еще слишком мал. Это выяснят позже, когда он немного подрастет.

Людей малыш пока опасается, предпочитая рассматривать издалека. Его отец тоже не подходит даже к сотрудникам зоопарка, а вот мать, наоборот, очень общительна и до рождения малыша, бывало, каталась на спине работника по уходу за животными. При достаточном везении посетители смогут понаблюдать за забавными прыжками малыша и сами.

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
в зоопарк тоже по кодам?//////////////////////
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