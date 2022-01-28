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В Ульяновской области военный Ми-8 сел на лед Волги. Есть информация о пострадавших пассажирах

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В Ульяновской области вертолет Ми-8 сел на лед Волги. Как заявили 28 января в Минобороны, он был военным и совершал плановый полет, а причиной происшествия могла стать техническая неисправность.

«Интерфаксу» в ведомстве сообщили, что экипаж не пострадал — его эвакуировали на аэродром базирования силами поисково-спасательной службы. Инцидент произошел в районе поселка Дубки.

Между тем, по информации источника агентства, среди пассажиров вертолета все-таки есть пострадавшие. «По предварительным данным, пострадали два человека, еще один не подает признаков жизни», — отметил он.

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