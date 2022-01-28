FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -9
78.95р88.47р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Итоги недели» с Андреем Константиновым

Уходящую информационную обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.

1
Печать

Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

mkotlyarov
Господи, ну неужели не у кого брать интервью по итогам недели как у г-на Баконина, честно говоря...ну не будем о грустном, по моему мнению Невзоров @Сашок или Шнур нарисовали бы недельную картину гораздо ярче, а самое главное объективней и в лучших демократических традициях родного города
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний