Водитель спокойно ждал «зеленого» на Энергетиков, когда ему в лоб из ниоткуда прилетела фура

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Запись аварии опубликовал 28 января участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Илья. Само ДТП, судя по дате, произошло накануне в 12:56 на пересечении проспекта Энергетиков с Магнитогорской улицей. Автор видео двигался по Энергетиков и остановился за автобусом на красный сигнал светофора. Слева из дворов на проспект собирался выезжать таксист сервиса «Ситимобил». Ехавшая навстречу фура притормозила его пропустить, и таксист начал движение, как вдруг по соседней полосе вылетел грузовик Scania. Его водитель в попытке избежать ДТП взял влево и в итоге приехал прямо в лоб автору видео.
Таксист же, которому повезло остаться незадетым, спокойно поехал дальше.