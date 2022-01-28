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Водитель спокойно ждал «зеленого» на Энергетиков, когда ему в лоб из ниоткуда прилетела фура

Вежливость и невнимательность одних водителей сыграли дурную шутку с другим в Красногвардейском районе Петербурга. Автомобилист поделился видео, как поймал фуру в лоб, просто стоя на светофоре за автобусом.

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Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Запись аварии опубликовал 28 января участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Илья. Само ДТП, судя по дате, произошло накануне в 12:56 на пересечении проспекта Энергетиков с Магнитогорской улицей. Автор видео двигался по Энергетиков и остановился за автобусом на красный сигнал светофора. Слева из дворов на проспект собирался выезжать таксист сервиса «Ситимобил». Ехавшая навстречу фура притормозила его пропустить, и таксист начал движение, как вдруг по соседней полосе вылетел грузовик Scania. Его водитель в попытке избежать ДТП взял влево и в итоге приехал прямо в лоб автору видео.

Таксист же, которому повезло остаться незадетым, спокойно поехал дальше.

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Комментарии (12)

NAFTALIN 2000-2036
а в рекламе фуры вольвы мгновенно останавливаются аж на шоссе перед выскочившим ребенком. а здесь что не так, ребенка не хватает?
E .SladkiBubalehhh
Ибо нефиг заниматься антидобром, пусть стоит ждёт , пока выезд освободится , а то ишь какие проблемы создал.
Москва 2041
Золотые слова.
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