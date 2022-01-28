В Авиагородке нашли незаконную свалку. Эвакуатор и КАМАЗ пришлось изъять

прокуратура Санкт-Петербурга
«Земельный участок спланирован отходами, уровень значительно поднят по отношению к прилегающей территории. Специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» отобраны пробы отходов для определения класса опасности и морфологического состава», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
По результатам проверки комитет по природопользованию составил протокол в отношении водителя грузового транспорта — по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при накоплении, обезвреживании отходов производства и потребления). Эвакуатор и КАМАЗ изъяли и увезли на спецстоянку как орудия совершения правонарушения.