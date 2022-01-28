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В Авиагородке нашли незаконную свалку. Эвакуатор и КАМАЗ пришлось изъять

В Петербурге на Взлетной улице обнаружили несанкционированную свалку. Об этом 28 января сообщает пресс-служба прокуратуры города.

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прокуратура Санкт-Петербурга

«Земельный участок спланирован отходами, уровень значительно поднят по отношению к прилегающей территории. Специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» отобраны пробы отходов для определения класса опасности и морфологического состава», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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По результатам проверки комитет по природопользованию составил протокол в отношении водителя грузового транспорта — по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при накоплении, обезвреживании отходов производства и потребления). Эвакуатор и КАМАЗ изъяли и увезли на спецстоянку как орудия совершения правонарушения.

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Комментарии (3)

266410437
Самолет надо было изымать в Авиагородке.
So1nishko
Эвакуатор, экскаватор - какая разница, щас ещё новостных статей бахнем. Тут столько неразобранного материала - некогда в каких-то мелочах разбираться!
mallaga
Какой эвакуатор? Который приехал забирать КаМАЗ?
Или все же экскаватор?
Корреспондент, сверяйся с фото в корреспонденции.
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