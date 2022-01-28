«Цифра существенно больше». В Кремле допустили неточность официальной статистики по COVID-19

Из-за того, что многие заболевшие не проходят тест на коронавирус, официальную статистику нельзя считать абсолютно точной. Об этом 28 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Эта цифра больше и возможно существенно больше, это очевидно. Многие не тестируются, переносят болезнь без каких-либо симптомов вообще, поэтому эта цифра да, больше. Но встроенной системы, которая это сможет упорядочивать, нет, поэтому в первую очередь, в случае с «омикроном» мы и оперативный штаб ориентируемся на количество занятых койко-мест и на остающийся резерв, и во вторую очередь, на количество заболевших и выздоровевших на суточной основе», — цитирует Пескова РИА Новости.

