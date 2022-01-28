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«Цифра существенно больше». В Кремле допустили неточность официальной статистики по COVID-19

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Из-за того, что многие заболевшие не проходят тест на коронавирус, официальную статистику нельзя считать абсолютно точной. Об этом 28 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эта цифра больше и возможно существенно больше, это очевидно. Многие не тестируются, переносят болезнь без каких-либо симптомов вообще, поэтому эта цифра да, больше. Но встроенной системы, которая это сможет упорядочивать, нет, поэтому в первую очередь, в случае с «омикроном» мы и оперативный штаб ориентируемся на количество занятых койко-мест и на остающийся резерв, и во вторую очередь, на количество заболевших и выздоровевших на суточной основе», — цитирует Пескова РИА Новости.

В России регистрируется уже почти 100 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. Это новый максимум с начала пандемии. В Петербурге также наблюдается взрывной рост заболеваемости, за последние сутки коронавирус подтвердился у 13 976 человек.

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Комментарии (1)

Piter Russo
У нас кругом в стране сплошная неточность...
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