Apple тестирует функцию распознавания лица с медицинской маской

Apple добавила в бета-версию обновления операционной системы iOS 15.4 для мобильных устройств функцию распознавания лица, которая работает даже при ношении медицинской маски. Об этом сообщил портал MacRumors.



Компания заявляет, что эта функция распознает «уникальные черты в области вокруг глаз» — поэтому она не сработает и с маской, и с солнцезащитными очками, а вот с обычными — да.



«Apple предупреждает в приложении «Настройки», что Face ID работает наиболее точно, когда он настроен только на полное распознавание лица. Чтобы Face ID с маской работал, вы должны смотреть прямо на устройство, чтобы разблокировать его», — говорится в сообщении.

