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Российский теннисист Медведев обозвал судью, но все равно вышел в финал Australian Open

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Победой российского теннисиста Даниила Медведева завершился полуфинал Australian Open. За 2 часа 30 минут он обыграл Стефаноса Циципаса — 7:6, 4:6, 6:4, 6:1.

По ходу матча Медведев несколько раз эмоционально обращался к судье. Особенно сильно он сорвался, когда ему дали предупреждение.

«За что? А его отец (отец Циципаса — Прим. ред.) может говорить каждый розыгрыш? Ты тупой? Его отец может говорить каждый розыгрыш? (Кричит). Господи, ты ужасный судья. На меня смотри, я с тобой разговариваю».

Проиграв сет 4:6, Медведев сказал: «В следующий раз давай ему предупреждение. Если не дашь, ты... Как бы сказать — pussy (дословный перевод «кошка», а в переносном смысле — «вагина» или «ссыкло»)».

Несмотря на это, россиянин довел матч до победы. Медведев в четвертый раз вышел в финал турнира «Большого шлема». Ранее он дважды делал это на US Open (в прошлом году выиграл титул) и один раз на Australian Open (в прошлом году вышел в финал).

За титул Медведев сыграет с Рафаэлем Надалем, которому уступает 1:3 в личных встречах.

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