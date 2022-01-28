Российский теннисист Медведев обозвал судью, но все равно вышел в финал Australian Open

По ходу матча Медведев несколько раз эмоционально обращался к судье. Особенно сильно он сорвался, когда ему дали предупреждение.

🤬 «Ты тупой? Его отец разговаривает в каждом розыгрыше. Смотри на меня и отвечай на вопрос»! Как же зол Медведев на судью 😲😳 pic.twitter.com/AheD7VT0tD

«За что? А его отец (отец Циципаса — Прим. ред.) может говорить каждый розыгрыш? Ты тупой? Его отец может говорить каждый розыгрыш? (Кричит). Господи, ты ужасный судья. На меня смотри, я с тобой разговариваю».

Проиграв сет 4:6, Медведев сказал: «В следующий раз давай ему предупреждение. Если не дашь, ты... Как бы сказать — pussy (дословный перевод «кошка», а в переносном смысле — «вагина» или «ссыкло»)».

Несмотря на это, россиянин довел матч до победы. Медведев в четвертый раз вышел в финал турнира «Большого шлема». Ранее он дважды делал это на US Open (в прошлом году выиграл титул) и один раз на Australian Open (в прошлом году вышел в финал).



За титул Медведев сыграет с Рафаэлем Надалем, которому уступает 1:3 в личных встречах.

