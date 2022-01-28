У «Гранд Петергофа» — жесткая авария. Машину пришлось тушить

Днем 28 января возле комплекса «Гранд Петергоф» произошла жесткая авария с участием двух автомобилей. Они стоят поперек дороги на Санкт-Петербургском шоссе в направлении города, передает корреспондент «Фонтанки».
На кадрах с места событий видно, что машинам сильно досталось, на месте МЧС, скорая и машина Росгвардии. Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 14:07 на пульт поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома 2 по Гофмейстерской улице. Через 12 минут пожар ликвидировали, машина лишилась «сгораемых частей».
автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
«Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 2 единицы техники и 9 человек личного состава», — говорится в сообщении.
«Фонтанка» направила запрос в ГИБДД.