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У «Гранд Петергофа» — жесткая авария. Машину пришлось тушить

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Днем 28 января возле комплекса «Гранд Петергоф» произошла жесткая авария с участием двух автомобилей. Они стоят поперек дороги на Санкт-Петербургском шоссе в направлении города, передает корреспондент «Фонтанки».

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

На кадрах с места событий видно, что машинам сильно досталось, на месте МЧС, скорая и машина Росгвардии. Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 14:07 на пульт поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома 2 по Гофмейстерской улице. Через 12 минут пожар ликвидировали, машина лишилась «сгораемых частей».

автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

«Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 2 единицы техники и 9 человек личного состава», — говорится в сообщении.

«Фонтанка» направила запрос в ГИБДД.

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Комментарии (1)

artistdmisha
Старый, помятый, но зато Икс пятый 😆 Сразу ясно кто виновен
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