На Парнасе в 2023 году появятся сразу две новые поликлиники — детская и взрослая

В Выборгском районе города, на Парнасе, появятся сразу две новые поликлиники. Как сообщают в компании «Главстрой Санкт-Петербург», здания деткой и взрослой поликлиник расположатся в начале Толубеевского проезда.
Здание детской поликлиники сейчас активно строится, идут монолитные работы на третьем этаже, в поликлинике для взрослых заканчивают устройство свайного фундамента и котлована. Закончить строительство планируется в конце 2023 года.
Детская поликлиника с отделением скорой помощи и травмпунктом рассчитана на 348 посещений в смену. Внутри расположатся педиатрическое отделение и кабинеты врачей-специалистов, комната здорового ребёнка, процедурный и прививочный кабинеты, помещения для физиотерапии и лечебной физкультуры с бассейном. На третьем этаже проектом предусмотрен дневной стационар, отделения хирургии и медико-социальной помощи.
Что касается взрослого амбулаторно-поликлинического учреждения, то оно сможет принять до 960 пациентов в смену. Здесь будут вести прием участковые врачи и специалисты по направлениям. Внутри расположится водолечебный комплекс с бассейном, отделение скорой помощи и травматологический пункт, женская консультация. Кроме дневного стационара и отделений функциональной диагностики и медицинской профилактики в поликлинике также будет конференц-зал на 100 мест.
На сегодня основанный Олегом Дерипаской «Главстрой Санкт-Петербург» уже построил 10 социальных объектов в проекте «Северная долина». Здесь работает отделение городской детской поликлиники, офисы врачей общей практики, восемь медицинских центров, 12 стоматологических клиник, более 400 объектов коммерческой инфраструктуры, строится седьмой детский сад. В этом году здесь должно открыться отделение Почты России, станции скорой помощи и батутный центр.