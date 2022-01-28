На Парнасе в 2023 году появятся сразу две новые поликлиники — детская и взрослая

В Выборгском районе города, на Парнасе, появятся сразу две новые поликлиники. Как сообщают в компании «Главстрой Санкт-Петербург», здания деткой и взрослой поликлиник расположатся в начале Толубеевского проезда.



Здание детской поликлиники сейчас активно строится, идут монолитные работы на третьем этаже, в поликлинике для взрослых заканчивают устройство свайного фундамента и котлована. Закончить строительство планируется в конце 2023 года.



Детская поликлиника с отделением скорой помощи и травмпунктом рассчитана на 348 посещений в смену. Внутри расположатся педиатрическое отделение и кабинеты врачей-специалистов, комната здорового ребёнка, процедурный и прививочный кабинеты, помещения для физиотерапии и лечебной физкультуры с бассейном. На третьем этаже проектом предусмотрен дневной стационар, отделения хирургии и медико-социальной помощи.

