Шедевр Боттичелли купили по телефону за 7 минут и 45,4 миллиона долларов

Поздний шедевр итальянского живописца Сандро Боттичелли «Муж скорбей» был продан на аукционе Sotheby’s всего за 7 минут. Об этом 28 января сообщили в соцсетях представители аукционного дома.



Торг за картину был ожесточенным, рассказывают в Sotheby’s. Покупатель, оставшийся неизвестным, принял участие в аукционе через своего представителя по телефону. Ему удалось оторваться от других претендентов на картину на цене в 45,4 миллиона долларов. Участники аукциона приветствовали финал супербыстрых торгов аплодисментами.