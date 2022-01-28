Шедевр Боттичелли купили по телефону за 7 минут и 45,4 миллиона долларов

Поздний шедевр итальянского живописца Сандро Боттичелли «Муж скорбей» был продан на аукционе Sotheby’s всего за 7 минут. Об этом 28 января сообщили в соцсетях представители аукционного дома.
Торг за картину был ожесточенным, рассказывают в Sotheby’s. Покупатель, оставшийся неизвестным, принял участие в аукционе через своего представителя по телефону. Ему удалось оторваться от других претендентов на картину на цене в 45,4 миллиона долларов. Участники аукциона приветствовали финал супербыстрых торгов аплодисментами.
Специалисты аукционного дома отмечают, что картина выписана с поразительной реалистичностью и портрет носит нехарактерную для религиозной живописи яркую индивидуальность.
«Две различные природы Христа, как божественная, так и человеческая, находят здесь наиболее полное выражение, что свидетельствует о невероятных талантах одного из величайших художников итальянского Возрождения», — пишут эксперты Sotheby’s.
В 1968 году эту же работу приобрел на Sotheby’s другой коллекционер всего за 28 тысяч долларов, сообщает РБК. «Муж скорбей» — не самое дорогое произведение художника, пишет издание. В январе 2021 года его «Портрет молодого человека с медальоном» был продан за 92,2 миллиона долларов.