Песков: В Кремле болеют коронавирусом, антиваксеров «подвергают остракизму»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в администрации Кремля есть заболевшие COVID-19.



«Многие в администрации Кремля сейчас болеют коронавирусом», – цитирует 28 января заявление Пескова РИА Новости.



По его словам, заразность «омикрона» демонстрирует себя в данный момент. Пресс-секретарь президента также сообщил, что в администрации Кремля есть антипрививочники, как и в российском обществе.



Песков подчеркнул, что по отношению к коллегам-противникам вакцинации занимается «непримиримая позиция». «Подвергаем остракизму», – пошутил представитель Кремля

