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Песков: В Кремле болеют коронавирусом, антиваксеров «подвергают остракизму»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в администрации Кремля есть заболевшие COVID-19.

«Многие в администрации Кремля сейчас болеют коронавирусом», – цитирует 28 января заявление Пескова РИА Новости.

По его словам, заразность «омикрона» демонстрирует себя в данный момент. Пресс-секретарь президента также сообщил, что в администрации Кремля есть антипрививочники, как и в российском обществе.

Песков подчеркнул, что по отношению к коллегам-противникам вакцинации занимается «непримиримая позиция». «Подвергаем остракизму», – пошутил представитель Кремля

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Комментарии (3)

Карабас Барабас
Там не короной болеют. Там болеют хамством, наглостью и лицемерием.
Dazdraperma
«Многие в администрации Кремля сейчас болеют коронавирусом», причем почти все там, в администрации - привитые и перепривитые. Прекрасная реклама эффективности вакцинации, прекрасная.
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