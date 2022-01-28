Камчатский «Мерседес» уронил светофор на Богатырском едва не на голову пешеходу

Двое на кроссоверах не поделили перекресток в Приморском районе Петербурга днем 28 января. Жертвой ДТП пал светофор, чудом не задев стоявшую рядом женщину.
На перекрестке Серебристого бульвара и Богатырского проспекта столкнулись Mercedes с камчатскими номерами и Volvo, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей. В результате Mercedes вылетел с дороги и врезался в столб со светофором и знаками «Пешеходный переход», уронив его на тротуар. Volvo остался стоять на перекрестке с перекошенным передним номером.
По словам участницы группы Наташеньки, водитель Mercedes пытался избежать ДТП. «Он уходил от столкновения. В момент аварии я стояла в полутора метрах от этого столба, который мне практически на голову рухнул», — пишет она.