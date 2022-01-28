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Камчатский «Мерседес» уронил светофор на Богатырском едва не на голову пешеходу

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Двое на кроссоверах не поделили перекресток в Приморском районе Петербурга днем 28 января. Жертвой ДТП пал светофор, чудом не задев стоявшую рядом женщину.

На перекрестке Серебристого бульвара и Богатырского проспекта столкнулись Mercedes с камчатскими номерами и Volvo, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей. В результате Mercedes вылетел с дороги и врезался в столб со светофором и знаками «Пешеходный переход», уронив его на тротуар. Volvo остался стоять на перекрестке с перекошенным передним номером.

По словам участницы группы Наташеньки, водитель Mercedes пытался избежать ДТП. «Он уходил от столкновения. В момент аварии я стояла в полутора метрах от этого столба, который мне практически на голову рухнул», — пишет она.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (7)

ЧижПыж
Видно, у владельца мерседеса на камчатской таможне брат/кум/сват работает.
Дешево растаможил и перевез морем.
52525252
Как достала эта лимита с периферии.
Dmitrius
Сказка какая-то с номерами. Кто на Камчатке ездит на Мерседесах? Даже если ездит, своим ходом, с Камчатки, в Питер, в отпуск?
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