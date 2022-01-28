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Актёр Иван Охлобыстин заразился коронавирусом

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Актёр Иван Охлобыстин болеет коронавирусом. Об этом он сам 28 января сообщил в видеообращении к участникам заседания по поводу объединения «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России».

«Уважаемые соратники по партии «Справедливая Россия — Патриоты России — За правду», я хочу всех вас поздравить с юбилеем образования нашей политической силы и пожелать в первую очередь здоровья. Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса», — заявил актёр (цитата по ТАСС).

Отметим, Охлобыстин был привит от коронавируса в сентябре 2020 года, он сам об этом рассказывал в эфире Первого канала. О ревакцинации актёра не сообщалось.

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Комментарии (11)

nekto57
Актёр Иван Охлобыстин заразился коронавирусом. Охлобыстин был привит от коронавируса в сентябре 2020 года, он сам об этом рассказывал.......
Да здравствует вакцинация!.......
Frank Costello
Здоровья!
Gilka
сейчас чтобы кого то удивить ковидом, надо делать как максим, устроить pr компанию, якобы почти помереть. вот это я понимаю, шоу устроила )
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