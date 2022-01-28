Актёр Иван Охлобыстин заразился коронавирусом

Актёр Иван Охлобыстин болеет коронавирусом. Об этом он сам 28 января сообщил в видеообращении к участникам заседания по поводу объединения «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России».



«Уважаемые соратники по партии «Справедливая Россия — Патриоты России — За правду», я хочу всех вас поздравить с юбилеем образования нашей политической силы и пожелать в первую очередь здоровья. Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса», — заявил актёр (цитата по ТАСС).

