FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -9
78.95р88.47р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Доставщик вылетел на остановку на Планерной, озадачив пользователей соцсетей

1
Печать
ПоделитьсяПоделиться

Машина доставки утром 28 января попала в ДТП в Приморском районе Петербурга. Пользователи соцсетей гадают, как водитель умудрился оказаться в таком положении.

ДТП произошло на Планерной улице у перекрестка с Долгоозерной улицей, сообщает в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Олег. Минивэн «Яндекс.Доставки» вылетел на автобусную остановку и застрял между поврежденным павильоном и фонарным столбом. «Да как так он умудрился?» — вопрошают в комментариях.

О пострадавших не сообщается. Движению авария тоже не мешает.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

aprahka
Даже не пытайтесь повторить.Это "Ювелирная работа".))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний