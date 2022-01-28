Доставщик вылетел на остановку на Планерной, озадачив пользователей соцсетей

Машина доставки утром 28 января попала в ДТП в Приморском районе Петербурга. Пользователи соцсетей гадают, как водитель умудрился оказаться в таком положении.

ДТП произошло на Планерной улице у перекрестка с Долгоозерной улицей, сообщает в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Олег. Минивэн «Яндекс.Доставки» вылетел на автобусную остановку и застрял между поврежденным павильоном и фонарным столбом. «Да как так он умудрился?» — вопрошают в комментариях.

О пострадавших не сообщается. Движению авария тоже не мешает.