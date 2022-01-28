Новые схемы мошенничества: фишинговые сайты «продают» билеты на концерты и «учат» зарабатывать деньги в Интернете

Наиболее распространенная схема сегодня выглядит так: с помощью социальных сетей, мессенджеров и электронной почты рассылаются рекламные объявления о продаже билетов на популярные концерты или спектакли онлайн. Клиенту предлагают заполнить фишинговую платежную форму, указав в том числе персональные и контактные данные и, естественно, реквизиты банковской карты.

Фишинговые сайты с подписками всё чаще маскируются под рекламу билетов на концерты и спектакли или под программы обучения быстрому заработку в Интернете, зафиксировали в ВТБ. Такие сайты способны списывать деньги до полного обнуления карты покупателя.

Как объясняют в ВТБ, вместо покупки билетов клиент оформляет подписку на сайте, подконтрольном злоумышленникам, а затем с карты списывается по 5–20 тыс. рублей за один раз с интервалом 10–15 секунд до тех пор, пока деньги не кончатся.



Еще один завлекающий маневр — использование фейковых ресурсов, предлагающих научить быстро зарабатывать в Интернете или на фондовом рынке. Они обещают скидки или персональные консультации, если клиент быстро переведет деньги за курс. В результате же человек просто теряет средства.



По мнению экспертов ВТБ по противодействию мошенничеству, драйвером новой волны мошенничества стала очередная волна пандемии, заставившая вновь отправить на удаленку более половины персонала ряда компаний. Создатели фейковых сайтов рассчитывают на то, что во время пандемии люди хотят получать услуги удаленно, а также ищут возможности для дополнительного дохода. В банке напоминают, что следует пользоваться только проверенными сайтами, чтобы не скомпрометировать данные карты, а также проверять ссылку, прежде чем перейти по ней. Ссылку на фишинг можно проверить с помощью антивирусных программ. Если сайт, на котором была совершена покупка, показался подозрительным, стоит незамедлительно заблокировать карту, позвонив в банк. Еще одним из инструментов защиты является использование цифровой карты, не привязанной к основному счету, где будет храниться ограниченная сумма денег, также можно застраховать счета и карты.

