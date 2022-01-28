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Картины, иконы, предметы из белого золота. В Петербурге восьмерых будут судить за контрабанду культурных ценностей

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Восьмерых человек будут судить в Петербурге по делу о контрабанде. Предположительно, они перевезли за границу Таможенного союза культурные ценности на сумму более 4 миллионов рублей, сообщает 28 января городская прокуратура.

По версии следствия, обвиняемые действовали с апреля 2018 года по июль 2019-го. Дома у фигурантов, на складах, в антикварных магазинах и местах скрытого хранения в Петербурге и Ленобласти нашли и изъяли грузовые машины, картины, иконы, мебель, предметы из белого золота и бронзы — некоторые из них представляют историческую ценность.

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«Впоследствии культурные ценности планировалось реализовать через представителей антикварного бизнеса, а также отдельным коллекционерам из г. Москвы и г. Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Дело направят на рассмотрение в Василеостровский райсуд.

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