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В расселенном доме в Парголово после пожара нашли обгоревшее тело

Шесть пожарных расчетов тушили утром 28 января пожар в доме 25 по Хабаровской улице в Парголово.

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Сообщение о возгорании, как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, поступило в 8:08 утра. В двухэтажном расселенном здании выгорела обстановка на площади 60 квадратных метров.

В 09:26 пожар ликвидирован.

Во время разбора обгоревших конструкций нашли тело, предположительно, мужчины.

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