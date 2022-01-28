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Подразделения антитеррора и военной полиции ЗВО подняли по тревоге

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В войсках Западного военного округа прошли тренировки по антитеррору. Об этом 28 января сообщает 47news.

Поднятые по тревоге военные полицейские и бойцы подразделений противодействия терроризму отработали применение штатного вооружения и бронеавтомобилей при блокировании диверсионных групп, эвакуацию раненых и провели разведку для обнаружения отравляющих и взрывчатых веществ.

Накануне бойцы общевойсковой армии Западного военного округа после подъема по тревоге совершили марши на полигоны Лужский и Кирилловский в Ленобласти. Их задачей было скрытное передвижение в режиме радиомолчания и маскировка в районах сосредоточения.

Мероприятия плановой проверки боевой готовности завершатся в конце недели.

Ранее сообщалось, что Западный военный округ развернул новый батальон радиоэлектронной борьбы на границе с Украиной.

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Комментарии (4)

266410437
Скрытное передвижение? Откуда тогда Фонтанка узнала?
266814939
А где в Ленинградской области Кирилловский район?)
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