Подразделения антитеррора и военной полиции ЗВО подняли по тревоге

В войсках Западного военного округа прошли тренировки по антитеррору. Об этом 28 января сообщает 47news.



Поднятые по тревоге военные полицейские и бойцы подразделений противодействия терроризму отработали применение штатного вооружения и бронеавтомобилей при блокировании диверсионных групп, эвакуацию раненых и провели разведку для обнаружения отравляющих и взрывчатых веществ.



Накануне бойцы общевойсковой армии Западного военного округа после подъема по тревоге совершили марши на полигоны Лужский и Кирилловский в Ленобласти. Их задачей было скрытное передвижение в режиме радиомолчания и маскировка в районах сосредоточения.

