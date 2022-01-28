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Пришел и вещи разбросал. Петербуржца задержали за налет на дом пенсионера под Гатчиной

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Бессмысленный и беспощадный визит нанес неизвестный молодой человек в дом пенсионера в поселке Чаща в Гатчинском районе. Он требовал деньги, но ушел ни с чем.

О нападении на частный дом в садоводстве «Оредежское» в полицию накануне около часа дня сообщил 69-летний хозяин дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД 28 января.

По словам пострадавшего, неизвестный стал долбиться в дверь его дома около 10 утра. Когда хозяин открыл дверь, он налетел на него с кулаками и требованием выдать 100 тысяч рублей. После слов пенсионера о том, что денег дома нет, парень стал переворачивать всё в доме и даже обыскивать шкафы. Наведя в помещении беспорядок, визитер ушел.

Сотрудники полиции уже к восьми вечера в том же поселке задержали подозреваемого в нападении — 22-летнего неработающего петербуржца, ранее судимого за мошенничество.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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