Перед салютом с крыши дома в Петроградском районе снимали молодежь. Двое в полиции

О том, что толпа молодежи (порядка 15 человек) забралась на крышу дома 2/77 по улице Блохина, в правоохранительные органы сообщили очевидцы около 20:30 вечера накануне. Как стало известно «Фонтанке» 28 января, на место выехали сотрудники полиции и МЧС. При звуках сирен спецмашин молодые люди стали спешно спускаться.



13 из них удалось избежать на выходе встречи с сотрудниками МВД. Двоих доставили в отдел.



Салют в ознаменование 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады запускали у стен Петропавловской крепости в 21:00. «Фонтанка» показывала, как это было красиво.

