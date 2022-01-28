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В Большой Ижоре женщина едва не забила свою дочь молотком. Девочку госпитализировали

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Жительница Ломоносовского района Ленобласти во время обострения ментального расстройства схватилась за молоток и отлупила им дочь. Удары пришлись по голове. К счастью, рядом оказался свекр, который вызвал полицию. Подробности 28 января узнали в ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

73-летний мужчина позвонил по номеру 112 в среду вечером. Он рассказал, что в Большой Ижоре его невестка стала агрессивной. Приехавший на место участковый выяснил, что 40-летняя женщина и ее 9-летняя дочь ушли к знакомым после скандала. Полицейский ушел ни с чем.

В одиннадцать вечера пенсионер вновь позвонил в отдел. Через 25 минут на указанный адрес приехали патрульные и в этот раз задержали разбушевавшуюся невестку. Выяснилось, что в состоянии крайней возбужденности при обострении психического заболевания она молотком ударила по голове свою дочь. Позднее следственно-оперативная группа увезет с места молоток, биоматериалы и наволочку.

Мать, избившая девочку, направлена на принудительное лечение. Школьница в состоянии средней тяжести госпитализирована в детскую больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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